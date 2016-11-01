Запорожско-донецкая команда "АРПИ" на площадке дворца спорта "ЗАС" принимала днепровский "Екатеринславхлеб" в матче пятого тура второй лиги чемпионата Украины по футзалу.
Соперник "АРПИ" является лидером группы 5 первенства страны. Это усложнило для подопечных Александра Моргунова задачу улучшить свои шансы на выход в плей-офф. На вчерашней игре им необходима была только победа. И они были близки к цели.
Однако гости пять раз сравнивали счет после голов Антона Тарасенко, Александра Олищука, Дмитрия Харченко, Никиты Запорожца и еще раз Харченко. В итоге ничья 5:5, которая лишила "АРПИ" даже теоретической возможности выйти из группы.
Последний матч "АРПИ" в рамках текущего чемпионата второй лиги запланирован 22 февраля, когда команда должна на выезде встретиться с еще одним аутсайдером квартета днепровским ЮВИКО.
Фото автора
Соперник "АРПИ" является лидером группы 5 первенства страны. Это усложнило для подопечных Александра Моргунова задачу улучшить свои шансы на выход в плей-офф. На вчерашней игре им необходима была только победа. И они были близки к цели.
Однако гости пять раз сравнивали счет после голов Антона Тарасенко, Александра Олищука, Дмитрия Харченко, Никиты Запорожца и еще раз Харченко. В итоге ничья 5:5, которая лишила "АРПИ" даже теоретической возможности выйти из группы.
Последний матч "АРПИ" в рамках текущего чемпионата второй лиги запланирован 22 февраля, когда команда должна на выезде встретиться с еще одним аутсайдером квартета днепровским ЮВИКО.
Фото автора
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