Соперник "АРПИ" является лидером группы 5 первенства страны. Это усложнило для подопечных Александра Моргунова задачу улучшить свои шансы на выход в плей-офф. На вчерашней игре им необходима была только победа. И они были близки к цели.Однако гости пять раз сравнивали сч е т после голов Антона Тарасенко, Александра Олищука, Дмитрия Харченко, Никиты Запорожца и ещ е раз Харченко. В итоге ничья 5:5, которая лишила "АРПИ" даже теоретической возможности выйти из группы.Последний матч "АРПИ" в рамках текущего чемпионата второй лиги запланирован 22 февраля, когда команда должна на выезде встретиться с ещ е одним аутсайдером квартета днепровским ЮВИКО.