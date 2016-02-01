- В гости к библиотекарям и читателям пришли воспитанники и преподаватели музыкальной школы № 5, участницы поэтического клуба " Поиск " , поэтессы Валентина Хлопкова и Ольга Суслова, - сообщили " Индустриалке " сотрудники библиотеки. - Зашел и " Челентано " , чтобы поздравить аудиторию и поделиться опытом своего долгой счастливой семейной жизни.Звучала хорошая музыка, стихи, каждый получил открытку - предсказание от "итальянской звезды", и смог поделиться впечатлениями о встрече и своими мыслями о любви за дружеским чаепитием и праздничными вкусностями. Получилось такое хорошее библиотерапевтическое мероприятие.Фото предоставлено библиотекой для взрослых № 11