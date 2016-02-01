В библиотеке для взрослых № 11 в честь Дня Святого Валентина провели вечер отдыха "Всему начало есть любовь!".
- В гости к библиотекарям и читателям пришли воспитанники и преподаватели музыкальной школы № 5, участницы поэтического клуба "Поиск", поэтессы Валентина Хлопкова и Ольга Суслова, - сообщили "Индустриалке" сотрудники библиотеки. - Зашел и "Челентано", чтобы поздравить аудиторию и поделиться опытом своего долгой счастливой семейной жизни.
Звучала хорошая музыка, стихи, каждый получил открытку - предсказание от "итальянской звезды", и смог поделиться впечатлениями о встрече и своими мыслями о любви за дружеским чаепитием и праздничными вкусностями. Получилось такое хорошее библиотерапевтическое мероприятие.
"Индустриалка" также писала: "50 оттенков красного в запорожской библиотеке для взрослых".
Фото предоставлено библиотекой для взрослых № 11
- В гости к библиотекарям и читателям пришли воспитанники и преподаватели музыкальной школы № 5, участницы поэтического клуба "Поиск", поэтессы Валентина Хлопкова и Ольга Суслова, - сообщили "Индустриалке" сотрудники библиотеки. - Зашел и "Челентано", чтобы поздравить аудиторию и поделиться опытом своего долгой счастливой семейной жизни.
Звучала хорошая музыка, стихи, каждый получил открытку - предсказание от "итальянской звезды", и смог поделиться впечатлениями о встрече и своими мыслями о любви за дружеским чаепитием и праздничными вкусностями. Получилось такое хорошее библиотерапевтическое мероприятие.
"Индустриалка" также писала: "50 оттенков красного в запорожской библиотеке для взрослых".
Фото предоставлено библиотекой для взрослых № 11
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