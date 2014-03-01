Сегодня, 15 февраля, коллективу УСБУ в Запорожской области был представлен новый руководитель – 46-летний полковник Александр Хилько, указ о назначении которого вчера подписал Президент.
Церемония была больше формальной, в особом представлении Александр Анатольевич не нуждается, поскольку проработал в этом управлении на различных должностях с 1999 года, пройдя путь от оперуполномоченного до первого заместителя начальника управления.
Покидал стены этого управления только раз - с июня 2013 года по апрель 2014 года Александр Хилько находился на должности начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности УСБУ в Николаевской области.
Вернувшись в Запорожье, возглавил этот же отдел, а в сентябре 2016 года был назначен первым заместителем начальника УСБУ в Запорожской области, информирует прес-центр УСБУ в Запорожской области.
Почему "зачистили" теперь уже экс-начальника Александра Шмитько, который особенно в тяжелом 2014 году, что называется, дневал и ночевал на работе, не давая покоя и своим подчиненным — вопрос. Как стало известно "Индустриалке" из заслуживающих доверия источников, о своем увольнении Александр Григорьевич узнал, находясь на совещании.
Уволенный генерал Шмитько стал последним руководителем силовых структур, которые были назначены назначенным после победы Майдана. Но если генерал полиции третьего ранга Виктор Ольховский, по его словам, добровольно написал рапорт (Виктор Иванович объявил о своей отставке с должности начальника ГУНП в Запорожской области 24 октября прошлого года, спустя несколько дней после своего 55-летия), то прокурора области Александра Шацкого уволили против его воли и теперь Александр Леонидович судится с Генпрокуратурой. Теперь вот внезапно лишился своей должности и Александр Шмитько, который был назначен 23 марта 2014 года, за несколько дней до профессионального праздника сотрудников спецслужбы.
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