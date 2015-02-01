В ходе комплексной отработки территории Васильевского района была получена оперативная информация о причастности ранее судимого жителя Степногорска к незаконному обороту наркотиков. В рамках начатого уголовного производства 14 февраля работниками управления противодействия наркопреступности ГУНП в Запорожской области была получена санкция на обыск помещения упомянутого гражданина.Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли большое количество марихуаны, как готовой к употреблению, так и в состоянии " полуфабриката " .Кроме того, в одной из комнат правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая выращивалась с применением капельного полива и терморегуляции.Изъятое направлено в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД. Продолжается досудебное расследование.Источник: Отдел коммуникации полиции Запорожской области