В Бильмацком (бывший Куйбышевский) районе мужчина принес в отделение полиции 24 патрона.
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, гражданин пришел добровольно сдать боеприпасы, которые хранились у него незаконно. Правоохранители изъяли у него 24 патрона калибра 5.45.
Гражданин пояснил, что нашел патроны возле железной дороги возле станции Камыш-Заря. Полицейские изъяли их и направили на экспертизу. Сведения о происшедшем были внесены в ЕДРД. Проверка проверяется.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте нашли гранату.
Читайте также: В Запорожье подрезали участника АТО.
Как сообщает ОК ГУНП в Запорожской области, гражданин пришел добровольно сдать боеприпасы, которые хранились у него незаконно. Правоохранители изъяли у него 24 патрона калибра 5.45.
Гражданин пояснил, что нашел патроны возле железной дороги возле станции Камыш-Заря. Полицейские изъяли их и направили на экспертизу. Сведения о происшедшем были внесены в ЕДРД. Проверка проверяется.
Как писала "Индустриалка", на запорожском курорте нашли гранату.
Читайте также: В Запорожье подрезали участника АТО.
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