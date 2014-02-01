- История этого Кубка начиналась в городе Гуляйполе, где я работал руководителем. И вот на свое 50-летие я этот турнир учредил. Начинался он с соревнований областного значения, на которые приезжало 10-12 команд, а сейчас вырос в международный и собирает более 40-ка команд. Это элита ветеранского волейбола Украины!, - рассказывает организатор " Кубка Водолея " , президент Ассоциации ветеранов волейбола Украины Игорь Бирюков, - Сейчас это самый массовый турнир мастеров в стране. Раньше к нам приезжали команды из ближнего зарубежья. Но сейчас Запорожская область считается прифронтовой зоной, и они боятся к нам приезжать. Зато среди украинских команд мы собрали лучших.На площадках спортивного комплекса " Мотор Сич " медали разыгрывали в номинациях 45+, 50+, 60+, 65+ среди мужских команд. И в категориях 35+, 45+, 50+ среди женщин. Игры прошли в напряженной и азартной борьбе. Скорости в ветеранском волейболе конечно не уже не те, зато бесценный опыт позволяет показывать зрелищную игру. Отметим, что среди участников нынешнего " Кубка Водолея " - мастера спорта, призеры Чемпионата мира и Европы, обладатели Кубка Украины.Хозяевам соревнований удалось стать победителями в четырех возрастных группах. Команды СК " Запорожье " стали лучшими в категориях 60+ и 65+ у мужчин и 35+, 45+ у женщин.В возрастной категории 50 + золото завоевала харьковская " Аэлита " , а в группе 45 + " Фаворит " из города Пятихатки. В соревнованиях женщин 50 + лучшей была " Мелитопольская черешня " .Лучшими игроками в своих возрастных категориях были признаны: Светлана Половинка (35+ " Прометей " г. Каменское), Оксана Чернявская (45+ " Запорожье " ), Виктория Орешина (45+, " Спартак " , Днепр), Марина Сафронова 50+ ( " Мелитопольская черешня " г. Мелитополь), Дмитрий Третьяк (45+ " Фаворит " г. Пятихатки), Александр Печерица (50+ " Аэлита " г. Харьков), Павел Воронков (60+ " Кадет " Киев), Сергей Ушаков (60+ " Запорожье " ), Виталий Чередниченко (60+ " Запорожье " ), Юрий Ковалевский (65+ " КЭП-65 " ).- У нас раз в четыре года проходит ветеранская Олимпиада – Всемирные Игры ветеранов. В этом году она будет проходить в Новой Зеландии. Сейчас две команды готовятся к ней – полтавская и львовская. Мы пока решили сделать перерыв. Потом что наш клуб вывозил команды с 2004 года, и СК " Запорожье " - четырехкратный чемпион мира и Всемирных Игр ветеранов. В этот раз пропускаем всемирные игры. Мы сейчас готовимся на международный турнир в Хорватию, думаю там тоже будет интересно, - говорит Игорь Бирюков.Уже этим летом Запорожье обещает побить свой же рекорд, по количеству ветеранских команд, собранных на одном турнире. В августе на Хортице пройдут новые соревнования, которые, по слова Игоря Бирюкова, должны объединить около сотни коллективов.