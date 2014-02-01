Более полутора десятка лет в Запорожской области проходит один из самых масштабных волейбольных турниров в Украине среди ветеранов – "Кубок Водолея". В этом году соревнования проводили в 16-й раз, а поспорить за "Кубок" собрались 40 команд из 17 городов Украины.
- История этого Кубка начиналась в городе Гуляйполе, где я работал руководителем. И вот на свое 50-летие я этот турнир учредил. Начинался он с соревнований областного значения, на которые приезжало 10-12 команд, а сейчас вырос в международный и собирает более 40-ка команд. Это элита ветеранского волейбола Украины!, - рассказывает организатор "Кубка Водолея", президент Ассоциации ветеранов волейбола Украины Игорь Бирюков, - Сейчас это самый массовый турнир мастеров в стране. Раньше к нам приезжали команды из ближнего зарубежья. Но сейчас Запорожская область считается прифронтовой зоной, и они боятся к нам приезжать. Зато среди украинских команд мы собрали лучших.
На площадках спортивного комплекса "Мотор Сич" медали разыгрывали в номинациях 45+, 50+, 60+, 65+ среди мужских команд. И в категориях 35+, 45+, 50+ среди женщин. Игры прошли в напряженной и азартной борьбе. Скорости в ветеранском волейболе конечно не уже не те, зато бесценный опыт позволяет показывать зрелищную игру. Отметим, что среди участников нынешнего "Кубка Водолея" - мастера спорта, призеры Чемпионата мира и Европы, обладатели Кубка Украины.
Хозяевам соревнований удалось стать победителями в четырех возрастных группах. Команды СК "Запорожье" стали лучшими в категориях 60+ и 65+ у мужчин и 35+, 45+ у женщин.
В возрастной категории 50 + золото завоевала харьковская "Аэлита" , а в группе 45 + "Фаворит" из города Пятихатки. В соревнованиях женщин 50 + лучшей была "Мелитопольская черешня".
Лучшими игроками в своих возрастных категориях были признаны: Светлана Половинка (35+"Прометей" г. Каменское), Оксана Чернявская (45+ "Запорожье"), Виктория Орешина (45+, "Спартак", Днепр), Марина Сафронова 50+ ( "Мелитопольская черешня" г. Мелитополь), Дмитрий Третьяк (45+"Фаворит" г. Пятихатки), Александр Печерица (50+ "Аэлита" г. Харьков), Павел Воронков (60+"Кадет" Киев), Сергей Ушаков (60+ "Запорожье"), Виталий Чередниченко (60+ "Запорожье"), Юрий Ковалевский (65+ "КЭП-65").
- У нас раз в четыре года проходит ветеранская Олимпиада – Всемирные Игры ветеранов. В этом году она будет проходить в Новой Зеландии. Сейчас две команды готовятся к ней – полтавская и львовская. Мы пока решили сделать перерыв. Потом что наш клуб вывозил команды с 2004 года, и СК "Запорожье" - четырехкратный чемпион мира и Всемирных Игр ветеранов. В этот раз пропускаем всемирные игры. Мы сейчас готовимся на международный турнир в Хорватию, думаю там тоже будет интересно, - говорит Игорь Бирюков.
Уже этим летом Запорожье обещает побить свой же рекорд, по количеству ветеранских команд, собранных на одном турнире. В августе на Хортице пройдут новые соревнования, которые, по слова Игоря Бирюкова, должны объединить около сотни коллективов.
Автор: Ирина Гейм
- История этого Кубка начиналась в городе Гуляйполе, где я работал руководителем. И вот на свое 50-летие я этот турнир учредил. Начинался он с соревнований областного значения, на которые приезжало 10-12 команд, а сейчас вырос в международный и собирает более 40-ка команд. Это элита ветеранского волейбола Украины!, - рассказывает организатор "Кубка Водолея", президент Ассоциации ветеранов волейбола Украины Игорь Бирюков, - Сейчас это самый массовый турнир мастеров в стране. Раньше к нам приезжали команды из ближнего зарубежья. Но сейчас Запорожская область считается прифронтовой зоной, и они боятся к нам приезжать. Зато среди украинских команд мы собрали лучших.
На площадках спортивного комплекса "Мотор Сич" медали разыгрывали в номинациях 45+, 50+, 60+, 65+ среди мужских команд. И в категориях 35+, 45+, 50+ среди женщин. Игры прошли в напряженной и азартной борьбе. Скорости в ветеранском волейболе конечно не уже не те, зато бесценный опыт позволяет показывать зрелищную игру. Отметим, что среди участников нынешнего "Кубка Водолея" - мастера спорта, призеры Чемпионата мира и Европы, обладатели Кубка Украины.
Хозяевам соревнований удалось стать победителями в четырех возрастных группах. Команды СК "Запорожье" стали лучшими в категориях 60+ и 65+ у мужчин и 35+, 45+ у женщин.
В возрастной категории 50 + золото завоевала харьковская "Аэлита" , а в группе 45 + "Фаворит" из города Пятихатки. В соревнованиях женщин 50 + лучшей была "Мелитопольская черешня".
Лучшими игроками в своих возрастных категориях были признаны: Светлана Половинка (35+"Прометей" г. Каменское), Оксана Чернявская (45+ "Запорожье"), Виктория Орешина (45+, "Спартак", Днепр), Марина Сафронова 50+ ( "Мелитопольская черешня" г. Мелитополь), Дмитрий Третьяк (45+"Фаворит" г. Пятихатки), Александр Печерица (50+ "Аэлита" г. Харьков), Павел Воронков (60+"Кадет" Киев), Сергей Ушаков (60+ "Запорожье"), Виталий Чередниченко (60+ "Запорожье"), Юрий Ковалевский (65+ "КЭП-65").
- У нас раз в четыре года проходит ветеранская Олимпиада – Всемирные Игры ветеранов. В этом году она будет проходить в Новой Зеландии. Сейчас две команды готовятся к ней – полтавская и львовская. Мы пока решили сделать перерыв. Потом что наш клуб вывозил команды с 2004 года, и СК "Запорожье" - четырехкратный чемпион мира и Всемирных Игр ветеранов. В этот раз пропускаем всемирные игры. Мы сейчас готовимся на международный турнир в Хорватию, думаю там тоже будет интересно, - говорит Игорь Бирюков.
Уже этим летом Запорожье обещает побить свой же рекорд, по количеству ветеранских команд, собранных на одном турнире. В августе на Хортице пройдут новые соревнования, которые, по слова Игоря Бирюкова, должны объединить около сотни коллективов.
Автор: Ирина Гейм
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