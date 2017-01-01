Ряд депутатов Запорожского городского совета пытается заработать политические дивиденды, спекулируя на теме установки приборов учета газа.
Как писала "Индустриалка", сегодня во всех райадминистрациях Запорожья прошли общественные слушания по вопросу отмены решения городского совета от 28 сентября 2016 года №60 "Об упорядочении вопросов относительно установки домовых (общедомовых) узлов учета природного газа".
Резонансный вопрос должны были рассмотреть на сессии 25 декабря. Но, по инициативе городского головы Запорожья Владимира Буряка, его сняли с повестки дня и депутатами было принято решение об организации в городе общественных слушаний, чтобы провести разъяснительную работу среди горожан.
После сессии в интервью "Индустриалке" городской голова отметил, что определенные политические силы берут на флаг борьбу с монополистом, якобы защищая жителей Запорожья, однако, не доносят до них важных фактов о том, что при невыполнении требований Закона Украины "О коммерческом учете газа" с 1 января 2018 года десятки тысяч запорожцев - сотни жилых домов - могут и вовсе остаться без газа.
То, что некоторые политические силы предпочитают заниматься популизмом, а не решать проблемы горожан, доказали и сегодняшние общественные слушания. Так, в Заводском районе Запорожья обсуждения ознаменовались скандалом, который спровоцировал депутат горсовета Виталий Рябцев.
Народный избранник не давал выступать представителю ПАО "Запорожгаз" и председателю Заводской райадминистрации Андрею Баеву, призывая людей бойкотировать установку счетчиков и, вводя их в заблуждение, пугая повышением цены на газ. На самом же деле, закон гласит, что если потребитель отказывается от установки счетчика на газ, то норма с 4,4 куба газа увеличивается на 9,8 куба, т.е. в два раза больше. Для семьи из трех человек - это более 200 грн. При этом теоретически просчитанное на сегодняшний день "Запорожгазом" увеличение - это максимум 5,4 куба, т.е. 7 грн.
Андрей Баев попытался призвать депутата к конструктиву, отметив, что нужно решать проблему по существу и выполнять закон, чтобы люди не остались без газа. Однако, Виталия Рябцева, который решил пропиариться за счет представителей громады, это не волновало.
Как писала "Индустриалка", сегодня во всех райадминистрациях Запорожья прошли общественные слушания по вопросу отмены решения городского совета от 28 сентября 2016 года №60 "Об упорядочении вопросов относительно установки домовых (общедомовых) узлов учета природного газа".
Резонансный вопрос должны были рассмотреть на сессии 25 декабря. Но, по инициативе городского головы Запорожья Владимира Буряка, его сняли с повестки дня и депутатами было принято решение об организации в городе общественных слушаний, чтобы провести разъяснительную работу среди горожан.
После сессии в интервью "Индустриалке" городской голова отметил, что определенные политические силы берут на флаг борьбу с монополистом, якобы защищая жителей Запорожья, однако, не доносят до них важных фактов о том, что при невыполнении требований Закона Украины "О коммерческом учете газа" с 1 января 2018 года десятки тысяч запорожцев - сотни жилых домов - могут и вовсе остаться без газа.
То, что некоторые политические силы предпочитают заниматься популизмом, а не решать проблемы горожан, доказали и сегодняшние общественные слушания. Так, в Заводском районе Запорожья обсуждения ознаменовались скандалом, который спровоцировал депутат горсовета Виталий Рябцев.
Народный избранник не давал выступать представителю ПАО "Запорожгаз" и председателю Заводской райадминистрации Андрею Баеву, призывая людей бойкотировать установку счетчиков и, вводя их в заблуждение, пугая повышением цены на газ. На самом же деле, закон гласит, что если потребитель отказывается от установки счетчика на газ, то норма с 4,4 куба газа увеличивается на 9,8 куба, т.е. в два раза больше. Для семьи из трех человек - это более 200 грн. При этом теоретически просчитанное на сегодняшний день "Запорожгазом" увеличение - это максимум 5,4 куба, т.е. 7 грн.
Андрей Баев попытался призвать депутата к конструктиву, отметив, что нужно решать проблему по существу и выполнять закон, чтобы люди не остались без газа. Однако, Виталия Рябцева, который решил пропиариться за счет представителей громады, это не волновало.
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