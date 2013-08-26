Первым соперником запорожцев на этих соревнованиях стал " Тепловик-Прикарпатье " из Ивано-Франковска. В осенней части чемпионата Украины среди команд второй лиги эти клубы уже встречались – тогда победу праздновал " Тепловик " - 3:0.В этой встрече открыть счет " Металлургу " удалось в средине первого тайма - подачу углового Александра Батраченко успешно замкнул головой потенциальный новичок " Металлурга " Сергей Хомутов. Несмотря на скользкое поле, которое значительно усложняло игру, и отчаянное сопротивление ивано-франковцев, запорожцы смогли сохранить минимальное преимущество до конца игры. Финальный свисток зафиксировал счет 1:0 и первую победу " Металлурга " в новом году!- Сегодня сыграли на результат. Перед матчем поставили задачу его выиграть. Замены провели лишь вынужденные. В итоге поставленную задачу выполнили, - рассказал играющий президент ФК " Металлург " Андрей Богатченко, - В обороне сыграли на " ноль " . Не все получилось в атаке, создали не так много опасных атак. Но в целом наша ставка на игру от обороны, на контратаках, себя оправдала. Смогли забить победный мяч — подачу углового Батраченко головой замкнул Хомутов. Очень приятно, что смогли наконец-то порадовать всех наших болельщиков. Мы их всех любим, поэтому и посвящаем им всем эту победу, добытую в День всех влюбленных! Что же касается матча, да, " Тепловик " — хорошая команда. Не буду скрывать, мы сыграли вторым номером — от обороны. Да и на поле было больше борьбы, чем футбола.Следующим соперником " Металлурга " на турнире Arsenal cup имени Сергея Закарлюки станет молодежный состав донецкого " Шахтера " , команда U-19. Игра состоится 17 февраля. А 18-го запорожцы встретятся с хозяевами поля, киевским " Арсеналом " .