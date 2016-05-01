Житель Бердянска хранил дома гранату и патроны.
Сотрудники полиции во время обыска дома жителя курортного городка нашли и изъяли у него гранату "Ф-1" с запалом "УЗРТМ-2" и семь патронов калибра 9 мм.
Боеприпасы были направлены на экспертизу. Сведения о событий внесены в ЕРДР, расследование продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в магазин бросили гранату - пострадал человек.
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Сотрудники полиции во время обыска дома жителя курортного городка нашли и изъяли у него гранату "Ф-1" с запалом "УЗРТМ-2" и семь патронов калибра 9 мм.
Боеприпасы были направлены на экспертизу. Сведения о событий внесены в ЕРДР, расследование продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в магазин бросили гранату - пострадал человек.
Читайте также: В Запорожской области оскорбленный должник оригинально отблагодарил благодетелей.
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