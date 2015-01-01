В Центральной городской библиотеке Центральной библиотечной системы для взрослого населения необычно отметили День всех влюбленных.
- Такие праздники очень любят наши читатели, - делятся с "Индустриалкой" сотрудники библиотеки. - В День Святого Валентина у нас происходили интересные, даже слегка непривычные для нас события. Во-первых, весь коллектив библиотеки цвел, как маков цвет, потому что приоделся в красную одежду, поддерживая прекрасное настроение и праздничную акцию "Красный рулит".
Во-вторых все читатели по имени Валентин или Валентина получили маленькие сладкие подарки и автоматически стали участниками акции "Подарок от Святого Валентина". А еще библиотекари подготовили подарок самой большой своей библиотечной любви — Книге, сделав большой плакат "Я люблю Книгу".
Для читателей подготовили интересные материалы об истории праздника, о том, как его отмечают в разных странах, и какой подарок нужно сделать любимой девушке , чтобы чувства двоих были настоящими и долгими.
Для тех, кто не придумал, как объясниться в любви, библиотекари пришли на помощь, предлагая сделать это с помощью правильно подобранной книги.
Выставка "ТОП -10 влюбленных литературных пар" напомнила об истории любви известных литературных героев. А экспозиция "Любовь – это высший полет души" убедит любого, что настоящая любовь на всю жизнь существует.
"Индустриалка" также писала: "В запорожской библиотеке рассмешат, напугают и вылечат от депрессии".
Фото предоставлено Центральной городской библиотекой Центральной библиотечной системы для взрослого населения
- Такие праздники очень любят наши читатели, - делятся с "Индустриалкой" сотрудники библиотеки. - В День Святого Валентина у нас происходили интересные, даже слегка непривычные для нас события. Во-первых, весь коллектив библиотеки цвел, как маков цвет, потому что приоделся в красную одежду, поддерживая прекрасное настроение и праздничную акцию "Красный рулит".
Во-вторых все читатели по имени Валентин или Валентина получили маленькие сладкие подарки и автоматически стали участниками акции "Подарок от Святого Валентина". А еще библиотекари подготовили подарок самой большой своей библиотечной любви — Книге, сделав большой плакат "Я люблю Книгу".
Для читателей подготовили интересные материалы об истории праздника, о том, как его отмечают в разных странах, и какой подарок нужно сделать любимой девушке , чтобы чувства двоих были настоящими и долгими.
Для тех, кто не придумал, как объясниться в любви, библиотекари пришли на помощь, предлагая сделать это с помощью правильно подобранной книги.
Выставка "ТОП -10 влюбленных литературных пар" напомнила об истории любви известных литературных героев. А экспозиция "Любовь – это высший полет души" убедит любого, что настоящая любовь на всю жизнь существует.
"Индустриалка" также писала: "В запорожской библиотеке рассмешат, напугают и вылечат от депрессии".
Фото предоставлено Центральной городской библиотекой Центральной библиотечной системы для взрослого населения
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