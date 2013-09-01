В целом в Запорожье с мусором все нормально, есть куда складывать и выделены деньги на открытие новых площадок.Об этом на заседании круглого стола заявилВ то же время Владимир Волобуев рассказал, что есть проблема раздельного сбора мусора. Отдельно собирают бумажные отходы, стекло, биоотходы - так делают во всем мире. Но наш народ пока к этому не приучен. За день такую проблему не решишь - надо постепенно просвещать население, запланированы обучающие семинары.Еще есть проблема складирования таких бытовых отходов, как использованные батарейки, люминисцентные и другие лампы. Их тоже надо складировать отдельно. Поскольку одна, например, батарейка, попавшая в грунт, способна отравить двадцать квадратных метров и испортить до четырехсот литров воды.В Запорожье действует полигон твердых бытовых отходов. По словам Владимира Волобуева, там все делается по технологии - мусорной катастрофы нет и быть не может. А самого полигона, по расчетам специалистов, хватит еще на два-три года работы. Кроме того, в этом году в бюджет города заложено 700 тысяч гривен на открытие новых площадок для складирования твердых бытовых отходов.Каждое утро, сказал Владимир Волобуев, он объезжает город, чтобы лично увидеть, где что не так с чистотой в городе. А департаментам горсовета он дал задание мониторить критические выступления СМИ - не для того, чтобы давать отписки, а принимать по этим выступлениям действенные меры.Фото и видео: Дмитрий Шилин