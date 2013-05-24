Запорожские предприниматели вышли под стены Запорожской облгосадминистрации на акцию протеста, чтобы выразить свое возмущение ухудшением условий жизни большинства людей и созданием невыносимых условий ведения малого и среднего бизнеса.
Увеличивается налогообложение предпринимателей, растут штрафные санкции, закупается продукция иностранных государств, а наши предприятия остаются без заказов, в результате чего резко возрастает безработица.
- С предпринимателей власть снимает последнюю рубашку, люди не могут платить налоги, которые превышают их доходы, - сказала руководитель городского Союза предпринимателей "Ника" Лидия Кривенко. - Президент Украины должен навести порядок в Верховной Раде, чтобы не было кнопкодавства, чтобы не было этих законов и реформ, которые уничтожают украинский народ.
В нормальных странах, когда берут кредиты МВФ, на эти деньги строят заводы, дают людям работу и эти деньги работают и возвращаются. У нас же эти кредиты уходят неизвестно куда. Я думаю, что в карманы народных депутатов, которые стали миллионерами.
В начале 90-х, когда остановилось очень много предприятий, люди, чтобы выжить, пошли в предпринимательство. Сейчас же уничтожается малый и средний бизнес, это то звено, которое в нормальных странах удерживает экономику во время кризисов.
Когда началась война, кто первый встал в поддержку наших ребят? Все предприниматели, как волонтеры, одевали и обували эту армию, помогали продуктами. Но как им выживать сейчас в свете последних нововведений в налоговый кодекс? Это просто грабительство, ведь никто не рассчитывает расходную часть для предпринимателя, а ему с неба ничего не падает. Частные предприниматели закрываются, потому что они просто не смогут заплатить эти налоги.
Слова Лидии Кривенко подтверждают и сами предприниматели.
Юрий Бондарь работает на рынке с 1995 года и говорит, что так трудно, как сейчас, не было еще никогда.
По всем рынкам поднимают "местовое", люди, которые работают на рынке, чтобы прокормить свои семьи и своих детей, вынуждены платить еще и непосильные тарифы. Мы не согласны с такой политикой, - говорит Юрий Бондарь. - Мелкий и средний бизнес как душили, так и душат, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.
Да и люди обнищали, и купить ничего не могут. Им не до наших электротоваров, им хоть бы на хлеб хватило и картошку.
Участники митинга подписали резолюцию, в которой потребовали:
От Верховной Рады Украины:
- привести Налоговый кодекс в соответствие с Конституцией Украины;
- не нарушать в дальнейшем Конституцию и законы Украины.
- восстановить финансирование для больных, страдающих онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.
- отменить п.20 Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины" № 5130 от 15.09.2016 года в части обязательной уплаты ЕСВ даже в период, когда плательщиком не получен доход и не велась хозяйственная деятельность.
- прекратить злоупотребления, кражи (разбавления воздухом) газа на всех уровнях его распределения и поставки (оператора газовых линий).
- обязать регулятора (НКРЕКП) разработать систему тарифов на основе качества газа в точке его передачи конечному потребителю и обеспечить украинцам право платить за качественный газ, а не за воздух!
- снизить стоимость электроэнергии для нужд населения города Запорожья и Запорожской области, как региона, обеспечивающего поставки электроэнергии для всей Украины. Утвердить для города Запорожье и области льготные тарифы за электроэнергию.
- установить штрафные санкции за нарушения, допущенные в ходе ведения предпринимательской деятельности, соразмерные с величиной нарушения.
- законодательно предусмотреть привлечение членов общин в принятии решений по вопросам пользования землей, развития малого и среднего бизнеса на селе. На 5 лет освободить вновь созданные бизнесы на селе от налогообложения.
- установить предельные сроки разрешения уголовного дела путем внесения изменений в ч.1 ст.21; ст.28 и ст.114 УПК Украины с целью предотвращения затягивания рассмотрения дела.
- увеличить штрафы за торговлю в неустановленных местах с целью предотвращения развития стихийной торговли.
От Президента Украины:
- начать реальное выполнение обязанностей Гаранта Конституции Украины;
- ветировать законы, принятые с нарушением регламента Верховной Рады;
- в случае внесения на подпись закон, который регулирует отношения, связанные с субъектами малого или среднего бизнеса, подготовленного без участия общественности и нарушением порядка, определенного Законом Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" принятого с нарушением Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" или содержит препятствия развития малого и среднего предпринимательства, ветировать его;
- установить ответственность Президента и депутатов за невыполнение предвыборных обещаний путем введения простого механизма досрочного отзыва;
- проведение земельной реформы и принятия Закона в 2017 году "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
От Кабинета Министров Украины:
- принять меры по исправлению ошибок, допущенных при подготовке Налогового кодекса Украины и других антибизнесовых законов, принятых Верховной Радой Украины по инициативе Правительства;
- привлечь к ответственности лица, виновные в нарушении Конституции и Законов Украины, прав предпринимателей на участие в управлении государственными делами, а также в создании препятствий на пути развития предпринимательства;
- прекратить порочную практику нарушения Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" при подготовке законопроектов и проектов Правительственных постановлений.
- принять меры по недопущению начисления и выплаты работникам государственных учреждений заработной платы, размер которой превышает 50 размеров минимальной заработной платы;
- возобновление финансирования для больных, страдающих онкозаболеваниями, сердечно-сосудистые и другие тяжелые заболевания;
- установить справедливую систему дотаций для сельского хозяйства.
- предоставить четкие разъяснения по арендной плате за землю, ее оценку и возможную приватизацию.
- запретить налоговым и фискальным органам вмешиваться в деятельность предприятий базовой отрасли сельского хозяйства, крестьянских и фермерских хозяйств без решения суда.
Фото Александра Прилепы.
Увеличивается налогообложение предпринимателей, растут штрафные санкции, закупается продукция иностранных государств, а наши предприятия остаются без заказов, в результате чего резко возрастает безработица.
- С предпринимателей власть снимает последнюю рубашку, люди не могут платить налоги, которые превышают их доходы, - сказала руководитель городского Союза предпринимателей "Ника" Лидия Кривенко. - Президент Украины должен навести порядок в Верховной Раде, чтобы не было кнопкодавства, чтобы не было этих законов и реформ, которые уничтожают украинский народ.
В нормальных странах, когда берут кредиты МВФ, на эти деньги строят заводы, дают людям работу и эти деньги работают и возвращаются. У нас же эти кредиты уходят неизвестно куда. Я думаю, что в карманы народных депутатов, которые стали миллионерами.
В начале 90-х, когда остановилось очень много предприятий, люди, чтобы выжить, пошли в предпринимательство. Сейчас же уничтожается малый и средний бизнес, это то звено, которое в нормальных странах удерживает экономику во время кризисов.
Когда началась война, кто первый встал в поддержку наших ребят? Все предприниматели, как волонтеры, одевали и обували эту армию, помогали продуктами. Но как им выживать сейчас в свете последних нововведений в налоговый кодекс? Это просто грабительство, ведь никто не рассчитывает расходную часть для предпринимателя, а ему с неба ничего не падает. Частные предприниматели закрываются, потому что они просто не смогут заплатить эти налоги.
Слова Лидии Кривенко подтверждают и сами предприниматели.
Юрий Бондарь работает на рынке с 1995 года и говорит, что так трудно, как сейчас, не было еще никогда.
По всем рынкам поднимают "местовое", люди, которые работают на рынке, чтобы прокормить свои семьи и своих детей, вынуждены платить еще и непосильные тарифы. Мы не согласны с такой политикой, - говорит Юрий Бондарь. - Мелкий и средний бизнес как душили, так и душат, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.
Да и люди обнищали, и купить ничего не могут. Им не до наших электротоваров, им хоть бы на хлеб хватило и картошку.
Участники митинга подписали резолюцию, в которой потребовали:
От Верховной Рады Украины:
- привести Налоговый кодекс в соответствие с Конституцией Украины;
- не нарушать в дальнейшем Конституцию и законы Украины.
- восстановить финансирование для больных, страдающих онкозаболеваниями, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.
- отменить п.20 Закона Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины" № 5130 от 15.09.2016 года в части обязательной уплаты ЕСВ даже в период, когда плательщиком не получен доход и не велась хозяйственная деятельность.
- прекратить злоупотребления, кражи (разбавления воздухом) газа на всех уровнях его распределения и поставки (оператора газовых линий).
- обязать регулятора (НКРЕКП) разработать систему тарифов на основе качества газа в точке его передачи конечному потребителю и обеспечить украинцам право платить за качественный газ, а не за воздух!
- снизить стоимость электроэнергии для нужд населения города Запорожья и Запорожской области, как региона, обеспечивающего поставки электроэнергии для всей Украины. Утвердить для города Запорожье и области льготные тарифы за электроэнергию.
- установить штрафные санкции за нарушения, допущенные в ходе ведения предпринимательской деятельности, соразмерные с величиной нарушения.
- законодательно предусмотреть привлечение членов общин в принятии решений по вопросам пользования землей, развития малого и среднего бизнеса на селе. На 5 лет освободить вновь созданные бизнесы на селе от налогообложения.
- установить предельные сроки разрешения уголовного дела путем внесения изменений в ч.1 ст.21; ст.28 и ст.114 УПК Украины с целью предотвращения затягивания рассмотрения дела.
- увеличить штрафы за торговлю в неустановленных местах с целью предотвращения развития стихийной торговли.
От Президента Украины:
- начать реальное выполнение обязанностей Гаранта Конституции Украины;
- ветировать законы, принятые с нарушением регламента Верховной Рады;
- в случае внесения на подпись закон, который регулирует отношения, связанные с субъектами малого или среднего бизнеса, подготовленного без участия общественности и нарушением порядка, определенного Законом Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" принятого с нарушением Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" или содержит препятствия развития малого и среднего предпринимательства, ветировать его;
- установить ответственность Президента и депутатов за невыполнение предвыборных обещаний путем введения простого механизма досрочного отзыва;
- проведение земельной реформы и принятия Закона в 2017 году "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
От Кабинета Министров Украины:
- принять меры по исправлению ошибок, допущенных при подготовке Налогового кодекса Украины и других антибизнесовых законов, принятых Верховной Радой Украины по инициативе Правительства;
- привлечь к ответственности лица, виновные в нарушении Конституции и Законов Украины, прав предпринимателей на участие в управлении государственными делами, а также в создании препятствий на пути развития предпринимательства;
- прекратить порочную практику нарушения Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" при подготовке законопроектов и проектов Правительственных постановлений.
- принять меры по недопущению начисления и выплаты работникам государственных учреждений заработной платы, размер которой превышает 50 размеров минимальной заработной платы;
- возобновление финансирования для больных, страдающих онкозаболеваниями, сердечно-сосудистые и другие тяжелые заболевания;
- установить справедливую систему дотаций для сельского хозяйства.
- предоставить четкие разъяснения по арендной плате за землю, ее оценку и возможную приватизацию.
- запретить налоговым и фискальным органам вмешиваться в деятельность предприятий базовой отрасли сельского хозяйства, крестьянских и фермерских хозяйств без решения суда.
Фото Александра Прилепы.
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