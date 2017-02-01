В Запорожье 26-летнего военного, участника боевых действий на востоке Украины, чуть не убил его сосед во время распития алкогольных напитков.
Как писала "Индустриалка", 26-летний мужчина получил удар ножом в область сердца. Карета "скорой помощи" доставила пострадавшего в 5-ю горбольницу. Медики сообщили о происшедшем в полицию.
Правоохранители установили, что накануне пострадавший пригласил к себе домой соседа. Мужчины распивали алкоголь и весело проводили время. Как вдруг завязался скандал, который перерос в драку. Сосед взял нож и вонзил его в грудь своего товарища.
Сейчас подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины "Покушение на убийство". Расследование продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье мужчина застрелил двух человек и пытался покончить с собой.
Как писала "Индустриалка", 26-летний мужчина получил удар ножом в область сердца. Карета "скорой помощи" доставила пострадавшего в 5-ю горбольницу. Медики сообщили о происшедшем в полицию.
Правоохранители установили, что накануне пострадавший пригласил к себе домой соседа. Мужчины распивали алкоголь и весело проводили время. Как вдруг завязался скандал, который перерос в драку. Сосед взял нож и вонзил его в грудь своего товарища.
Сейчас подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины "Покушение на убийство". Расследование продолжается, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Читайте также: В Запорожье мужчина застрелил двух человек и пытался покончить с собой.
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