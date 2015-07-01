По ее словам, в 2015-2016 годах были созданы 24 громады, в которых объединились 94 местных совета с населением 207 тысяч человек. Таким образом в области появились 265 базовых местных советов, без учета восьми громад, в которых выборы состоятся в апреле.Зинаида Бойко отметила, что на сегодня новосозданными громадами покрыто 30% территории Запорожской области. Она напомнила, что до начала реформирования в Запорожской области существовало 299 базовых местных советов, большинство из которых были дотационными. В будущем же в регионе планируется создать 66 территориальных громад, пять из которых — города областного значения.- Процес цей не зупиняється, а навпаки активізується. Ми сподіваємося, що найближчим часом у нас будуть утворені ще нові громади — зараз на розгляді в ОДА документи ще двох майбутніх об'єднаних громад, - сообщила Зинаида Бойко. - Дуже активним буде процес цей у 2017 році. І до кінця цього року цей процес буде практично завершено.В процессе создания громад находятся сегодня 56 советов, которые должны объединиться в 14 территориальных громад.Одними из самых успешных районов, по словам Зинаиды Бойко, в вопросе объединения громад являются Великобелозерский и Черниговский районы, которые объединились один район в одну громаду. Значительных успехов достиг Ореховский район, на территории которого за прошедшие два года были созданы 5 объединенных громад. На сегодня этот район полностью покрыт громадами.- А такі райони, як Василівський, Розівський, Новомиколаївський, Якимівський, Мелітопольский за два роки не спромоглися створили жодної територіальної об'єднаної громади. Хочу зауважити, що це є прямою відповідальністю керівництва районної держаної адміністрації, - подчеркнула заместитель председателя Запорожской ОГА.