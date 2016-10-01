В Запорожье в День всех влюбленных прикрыли дом разврата.
В полицию позвонил мужчина и сообщил, что у него есть видео- и фотодоказательства работы публичного дома в центре города. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции. Копов встретил заявитель, с ним были две девушки: 17-и и 28-и лет. Гражданин заявил, что они работают проститутками, а клиентов находят через интернет. За свои услуги "ночные бабочки" берут 500 грн.
Инспекторы вызвали на место события следователей, а также составили на нарушительниц прекрасного пола админматериалы, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье закрыли два элитных борделя.
Читайте также: В запорожском борделе ублажали извращенцев.
В полицию позвонил мужчина и сообщил, что у него есть видео- и фотодоказательства работы публичного дома в центре города. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции. Копов встретил заявитель, с ним были две девушки: 17-и и 28-и лет. Гражданин заявил, что они работают проститутками, а клиентов находят через интернет. За свои услуги "ночные бабочки" берут 500 грн.
Инспекторы вызвали на место события следователей, а также составили на нарушительниц прекрасного пола админматериалы, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье закрыли два элитных борделя.
Читайте также: В запорожском борделе ублажали извращенцев.
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