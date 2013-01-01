В Александровском районе Запорожья мужчину порезали ножом у него дома.
26-летний мужчина получил удар ножом в область сердца. Известно, что пострадавший был пьян.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, запорожца доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском общежитии зверски зарезали мужа и жену.
Читайте также: В Запорожье мужчина изнасиловал двоих девочек.
26-летний мужчина получил удар ножом в область сердца. Известно, что пострадавший был пьян.
Как сообщил "Индустриалке" руководитель независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, запорожца доставили в больницу.
Как писала "Индустриалка", в запорожском общежитии зверски зарезали мужа и жену.
Читайте также: В Запорожье мужчина изнасиловал двоих девочек.
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