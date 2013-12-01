Не успела конкурсная комиссия по отбору на должность директора театра имени Магара признать победителем действующего руководителя Владимира Панькина, как в этом ведущем храме искусства начались гонения на тех, кто позволил себе иметь мнение, противоположное коллективному, которое выразилось в письме в поддержку директора.
Первой под прессинг попала руководитель литературно-драматургической части театра, член общественной организации "Запорізьке театральне товариство”, член Национального союза театральных деятелей Украины Наталья Игнатьева. Нужно отдать должное смелости Натальи — она не только ставила свою подпись под письмами от Запорожского театрального общества в различные инстанции, в которых шла речь о нарушениях законодательства при формировании конкурсной комиссии, а также проведения самого конкурса должность руководителя театра имени Магара, но и выступила модератором на пресс-конференции, где озвучивалась не только ситуация с конкурсом, но и в самом театре, где господин Панькин вмешивается в деятельность профсоюзной организации и первичной организации НСТДУ.
"Санкции" в отношении Натальи Игнатьевой не заставили себя долго ждать, о чем она рассказала “Индустриалке”, особо не вдаваясь в подробности:
- Сьогодні, 15 лютого, під час оперативної наради у головного режисера театру Тетяни Олександрівни Лещової почалося “з'ясування стосунків” на кшталт “і як нам з вами тепер жити”, з людьми, які не підтримують колективної думки і мають нахабство у демократичній країні мати — увага! — власну точку зору та професійну позицію.
Це запитання було адресовано мені, Ігнатьєвій Наталії Миколаївні, завліту театру, та Попову Віктору Васильовичу, режисеру-постановнику. Не передаючи всього драматичного діалогу в подробицях, повідаю основне.
Я сказала, що свої обов'язки як керівник літературно-драматургічної частини театру завжди виконувала і виконуватиму далі, відповідно до контракту. В діалозі з Тетяною Олександрівною проговорили питання уточнення інструкції (адже моя, з деякими похибками, була укладена ще в 2015 році, а контракт підписаний у 2016-му).
Щодо особистих взаємин, я підкреслила, що це право кожного — вирішувати як саме і з ким спілкуватися особисто. Здається, майже порозумілися.
Але тут до діалогу підключилася начальник рекламно-інформаційного відділу Панькіна Ірина Анатоліївна з викликами про відсутність у мене моралі, з обвинуваченнями, що я (цитата): “три роки нічого не робила”, що я собі дозволяю висловлюватися від імені колективу і тому подібні, м'яко кажучи, далекі від реальності й правди речі.
На мої намагання повернути розмову в русло конструктивного робочого діалогу виник новий потік звинувачень: тут мені Тетяна Олександрівна та Ірина Анатоліївна пригадали і горезвісне засідання первинного осередку НСТДУ, а заступник директора Тамара Іванівна Камлик з образою в голосі прокоментувала мою поведінку в якості модератора прес-конференції 13 лютого.
Словом, претензій до мене багато: і говорю не те, і говорю не так, і взагалі, по якому праву я говорю там, де всі мовчать, немов у могилі?
Зрештою, віддавши головному режисеру щотижневий звіт про роботу, знайдені за її завданням п'єсу для дітей та матеріали до можливої майбутньої постановки, я відверто заявила Ірині Анатоліївні, що не дозволю аморальній людині говорити про мою мораль.
Ось такі справи, шановні пані та панове. Ось так у 2017 році починається будівництво нової тоталітарної держави в окремо взятому театрі.
...Остается добавить, что вчера на заседании комиссии кандидат Владимир Панькин на вопрос члена комиссии депутата областного совета Ирины Вишняковой, как он, как руководитель театра справляется с конфликтами в коллективе, Владимир Николаевич, не моргнув глазом, ответил, что в их коллективе конфликтов нет.
-Театр працює дуже дружно, лагідно, іде вперед і не озирається, - сказал Владимир Панькин. - Немає жодного конфлікту. Є кілька членів колективу, 3-5 чоловік, які були незадоволені ще до мого приходу в колектив, і зараз не задоволені. Тому в колективі конфліктної ситуації немає. Я не знаю, як так вийшло, мабуть, завдяки вмінню керувати, але зараз мене підтримує 95% і я їм дуже вдячний. Колектив сьогодні організований і може виконувати поставлені завдання.
Как говорится, без комментариев....
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Фото: Александр Прилепа
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