Специалисты концерна "Городские тепловые сети" продолжают работу по снижению объемов подпитки тепловых сетей водой. В январе 2017 года, по сравнению с декабрем прошлого года, объемы подпитки сетей удалось снизить более чем на три с половиной тысячи кубических метров. Это позволило сэкономить почти 160 тысяч гривен.
Отметим, для обеспечения стабильной работы тепловых сетей концерн "ГТС" обеспечивает их постоянную подпитку химически очищенной водой. Себестоимость одного кубометра такой воды составляет 46,09 гривен за кубический метр (с НДС - 58,7 гривен) за кубический метр. Для того чтобы снизить объемы подпитки специалисты концерна активизировали работы по обследованию технического состояния сетей, выявлению утечек.
Снижения объемов подпитки тепловых сетей удалось добиться благодаря постоянной работе по поиску утечек на внутридомовых сетях, регулярным проверкам технического состояния квартальных и магистральных тепловых сетей.
Отметим, в ноябре объемы подпитки тепловикам были снижены более чем на двадцать тысяч кубических метров. В результате экономия составила более 1,2 миллиона гривен. В декабре - на 13 тысяч кубических метров (экономия - 764 тысячи гривен). В результате общая экономия за три месяца составила более 2,1 миллиона гривен, сообщает сайт мэрии.
Отметим, для обеспечения стабильной работы тепловых сетей концерн "ГТС" обеспечивает их постоянную подпитку химически очищенной водой. Себестоимость одного кубометра такой воды составляет 46,09 гривен за кубический метр (с НДС - 58,7 гривен) за кубический метр. Для того чтобы снизить объемы подпитки специалисты концерна активизировали работы по обследованию технического состояния сетей, выявлению утечек.
Снижения объемов подпитки тепловых сетей удалось добиться благодаря постоянной работе по поиску утечек на внутридомовых сетях, регулярным проверкам технического состояния квартальных и магистральных тепловых сетей.
Отметим, в ноябре объемы подпитки тепловикам были снижены более чем на двадцать тысяч кубических метров. В результате экономия составила более 1,2 миллиона гривен. В декабре - на 13 тысяч кубических метров (экономия - 764 тысячи гривен). В результате общая экономия за три месяца составила более 2,1 миллиона гривен, сообщает сайт мэрии.
- Просмотров: 106
Похожие новости