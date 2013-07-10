Отметим, для обеспечения стабильной работы тепловых сетей концерн " ГТС " обеспечивает их постоянную подпитку химически очищенной водой. Себестоимость одного кубометра такой воды составляет 46,09 гривен за кубический метр (с НДС - 58,7 гривен) за кубический метр. Для того чтобы снизить объ е мы подпитки специалисты концерна активизировали работы по обследованию технического состояния сетей, выявлению утечек.Снижения объемов подпитки тепловых сетей удалось добиться благодаря постоянной работе по поиску утечек на внутридомовых сетях, регулярным проверкам технического состояния квартальных и магистральных тепловых сетей.Отметим, в ноябре объ е мы подпитки тепловикам были снижены более чем на двадцать тысяч кубических метров. В результате экономия составила более 1,2 миллиона гривен. В декабре - на 13 тысяч кубических метров (экономия - 764 тысячи гривен). В результате общая экономия за три месяца составила более 2,1 миллиона гривен, сообщает сайт мэрии.