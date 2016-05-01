"Романтичная Бавария. Замки и музеи" - такая тема заседания клуба "Города и музеи мира", которое пройдет 22 февраля в отделе искусств областной универсальной научной библиотеки.
- Заседание проведет Елена Братченко, - говорит "Индустриалке" заведующая отделом искусств Елена Савкина. - Она гид одной из турфирм, возит группы в Англию, Францию, Германию и другие страны Европы. Проводила у нас уже не одно заседание, некоторые приходят послушать именно ее.
В этот раз Елена Братченко расскажет о Старой и Новой Пинакотеках (картинных галереях) Мюнхена, о романтическом замке Нойшванштайн баварского короля Людвига II и других достопримечательностях Баварии. Рассказ сопровождается слайд-презентацией.
Заседания клуба "Города и музеи мира" проходит у нас раз в месяц, в третью или четвертую среду — пожалуйста, уточняйте.
***
Начало заседания клуба "Города и музеи мира" в 16.00 .
Вход свободный для всех желающих.
Телефон для справок: 787-53-51 (отдел искусств областной универсальной научной библиотеки).
"Индустриалка" также писала о выставке Инги Янкович "Обереги" в отделе искусств областной универсальной научной библиотеки:
"В Запорожье показывают картины и кукол из травы".
Фото с сайта wallpapercave.com.
- Заседание проведет Елена Братченко, - говорит "Индустриалке" заведующая отделом искусств Елена Савкина. - Она гид одной из турфирм, возит группы в Англию, Францию, Германию и другие страны Европы. Проводила у нас уже не одно заседание, некоторые приходят послушать именно ее.
В этот раз Елена Братченко расскажет о Старой и Новой Пинакотеках (картинных галереях) Мюнхена, о романтическом замке Нойшванштайн баварского короля Людвига II и других достопримечательностях Баварии. Рассказ сопровождается слайд-презентацией.
Заседания клуба "Города и музеи мира" проходит у нас раз в месяц, в третью или четвертую среду — пожалуйста, уточняйте.
***
Начало заседания клуба "Города и музеи мира" в 16.00 .
Вход свободный для всех желающих.
Телефон для справок: 787-53-51 (отдел искусств областной универсальной научной библиотеки).
"Индустриалка" также писала о выставке Инги Янкович "Обереги" в отделе искусств областной универсальной научной библиотеки:
"В Запорожье показывают картины и кукол из травы".
Фото с сайта wallpapercave.com.
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