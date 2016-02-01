Победителей конкурса полицейская комиссия определяет на основании составления рейтинга кандидатов, рекомендованных к службе в полиции по результатам собеседования.Рейтинг складывается, исходя из общего количества баллов, полученных кандидатами в результате прохождения всех этапов конкурса: тестирование общих навыков и знания законодательства, а также проверки уровня физической подготовленности.Остается добавить, что конкурс был объявлен 6 сентября 2016 года.Источник: сайт ГУНП в Запорожской области