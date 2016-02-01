59 участников конкурса на должность инспектора патрульной полиции Управления патрульной полиции в г. Запорожье вошли в рейтинг победителей, который обнародовала полицейская комиссия №2 Департамента патрульной полиции. Все они набрали от 68 до 122 баллов.
Победителей конкурса полицейская комиссия определяет на основании составления рейтинга кандидатов, рекомендованных к службе в полиции по результатам собеседования.
Рейтинг складывается, исходя из общего количества баллов, полученных кандидатами в результате прохождения всех этапов конкурса: тестирование общих навыков и знания законодательства, а также проверки уровня физической подготовленности.
Остается добавить, что конкурс был объявлен 6 сентября 2016 года.
Источник: сайт ГУНП в Запорожской области
Победителей конкурса полицейская комиссия определяет на основании составления рейтинга кандидатов, рекомендованных к службе в полиции по результатам собеседования.
Рейтинг складывается, исходя из общего количества баллов, полученных кандидатами в результате прохождения всех этапов конкурса: тестирование общих навыков и знания законодательства, а также проверки уровня физической подготовленности.
Остается добавить, что конкурс был объявлен 6 сентября 2016 года.
Источник: сайт ГУНП в Запорожской области
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