Вчера же лишился своей должности начальник УСБУ Александр Шмитько, который был назначен в марте 2014 года. Отметим, что значительную часть своей жизни Александр Григорьевич посвятил службе в милиции, дослужившись до начальника ГУ МВД в Запорожской области, сменив на этом посту Виктора Ольховского. После смены власти в стране уже Виктор Иванович поменял Александра Григорьевича. А с марта 2014 года оба возглавили силовые структуры: Ольховский - ГУ МВД, Шмитько - УСБУ.С увольнением Александра Шмитько в Запорожской области сменились все руководители силовых ведомств, которые были местными и которые были назначены на должности весной 2014 года: уволены прокурор Запорожской области Александр Шацкий и начальник УСБУ Александр Шмитько, добровольно ушел в отставку 24 октября прошлого года генерал полиции третьего ранга Виктор Ольховский.Запорожцев сменили иногородние руководители: прокурором области стал Валерий Романов, приехавший в Запорожье из Харькова (зарегистрирован Валерий Петрович в Киеве), полицейский главк возглавил Олег Золотоноша из Днепра. Откуда родом новый начальник УСБУ, пока выяснить не удалось.Указом №34/2017 Юрий Гончаров освобожден от должности начальника Управления СБУ в Сумской области; Олег Зубков от должности начальника УСБУ в Херсонской области, Александр Калинин от должности начальника УСБУ в Николаевской области, Алексей Ушанов от должности начальника УСБУ в Тернопольской области, Александр Шмитько от должности начальника УСБУ в Запорожской области.Освобожден также Анатолий Дублик от должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и Виталий Найда от должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.Указом №35/2017 Данил Доценко назначен начальником УСБУ в Херсонской области, Владислав Косинский – начальником УСБУ в Сумской области, Алексей Лях – начальником УСБУ в Николаевской области, Александр Хилько – начальником УСБУ в Запорожской области, Виталий Найда – начальником УСБУ в Тернопольской области.