Металлургический комбинат "Запорожсталь" продолжает инвестировать в самое ценное и перспективное — здоровый образ жизни и спорт. Вместе с городской властью в прошлом году комбинат буквально спас от закрытия легендарную футбольную ДЮСШ "Металлург", а в этом году прилагает все усилия, чтобы развивать и укреплять успехи работы школы.
Сегодня для воспитанников ДЮСШ произошло радостное событие — они получили новую форму. Теперь игровой формой, футбольными гетрами и вратарской формой экипированы все команды школы — U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. Напомним, осенью прошлого года новую форму уже получили спортсмены U14, U15, U16, U17 и тренерский состав. Тогда же ПАО "Запорожсталь" передал ДЮСШ спортивный инвентарь (мячи, конусы, фишки и т. д.)
- По профессиональному развитию ДЮСШ мы ставим очень амбициозные планы. У нас есть команды, которые показывают на детско-юношеской футбольной лиге очень престижные результаты - мы по-сути там лидеры, - отметил заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров. - Футбол — это игра миллионов. В нашей школе занимается 650 детей — это значит, что в Запорожье 650 здоровых семей выбрали спорт. Для кого-то из ребят футбол будет оздоровлением, хобби, а кто-то свяжет всю свою жизнь с футболом.
По словам Анатолия Пустоварова, поддержка комбинатом "Запорожсталь" запорожского спорта должна стать примером для другого социально ответственного бизнеса.
Как рассказал председатель молодежной организации комбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко, в этом году ПАО "Запорожсталь" направит на развитие ДЮСШ "Металлург" около 6 млн грн, что на 2 млн грн больше, чем в прошлом году.
- Результат должен быть один — это счастливые лица наших ребят. Потому что наша ДЮСШ "Металлург", наш запорожский футбол имеют свои традиции и воспитывали как городу, так и стране футбольных звезд, - отметил Сергей Ильченко. - И я уверен, что те ребята, которые сегодня здесь тренируются, благодаря условиям, созданным в нашей ДЮСШ, благодаря поддержке комбината "Запорожсталь", уверены в завтрашнем дне и будут приносить нашему городу и стране новые и новые победы.
Ребятам новая форма очень понравилась. И это не удивительно, ведь до этого им приходилось тренироваться кто в чем: кто-то одевал манишки, кто-то покупал форму. Конечно, родители все покупали за свой счет и каждый в силу своих финансовых возможностей. Теперь же маленькие "металлурговцы" будут выглядеть как единая команда.
- Белая футболка, красные шорты, белые гетры — это домашняя игровая форма. Красная футболка, черные шорты, красные гетры — это выездная игровая форма, - рассказал директор ДЮСШ "Металлург" Дмитрий Запороженко. - Такая форма предоставлена для каждого возраста. Так что теперь дети могут играть как дома, так и на выезде. Первая форма — это, наверное, самое приятное, самое важное, какой-то эмоциональный толчок для каждого ребенка.
9-летний Артур Мерцалов занимается футболом в ДЮСШ уже четыре года. Говорит, что новая форма очень удобная и красивая, раньше форму ему покупали родители.
- Футбол — это мой любимый вид спорта. Я забиваю много голов! — похвалился своими успехами маленький футболист.
А игроку команды U8 Саше Осадчему форма понравилась, прежде всего, ярким значком ДЮСШ "Металлург". В команде он - нападающий, и признается, что забивать голы и штрафные у него получается отлично. А в новой форме это будет еще лучше!
У Елены Евдокименко в ДЮСШ "Металлург" занимаются два сына — Матвей и Макар. Поэтому покупка новой формы для ее семьи обходилась недешево — минимум тысяча гривен в год.
- Большое спасибо "Запорожстали" за то, что выдали форму нашим детям, даже самым маленьким, которые только начали ходить, - сказала Елена. - Новая форма хорошего качества, красивая. Мы уже примерили ее, сфотографировались. Нам очень понравилась.
Напомним, ДЮСШ "Металлург" в начале 2016 года оказалась под угрозой исчезновения: в связи с ликвидацией команды мастеров, прекратилось финансирование и учебного заведения. Несколько сотен ребят были выселены с территории школы, встал вопрос том, смогут ли команды доиграть чемпионат детско-юношеской футбольной лиги (ДЮФЛ) Украины.
Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением Запорожского городского совета была создана ДЮСШ "Металлург", при этом ПАО "Запорожсталь" профинансировал команду школы для участия в чемпионате ДЮФЛ, а также в матчах финальной части турнира. Также благодаря помощи комбината "Запорожсталь" организован полноценный тренировочный процесс для всех команд ДЮСШ "Металлург".
Фото Александра Прилепы
Сегодня для воспитанников ДЮСШ произошло радостное событие — они получили новую форму. Теперь игровой формой, футбольными гетрами и вратарской формой экипированы все команды школы — U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. Напомним, осенью прошлого года новую форму уже получили спортсмены U14, U15, U16, U17 и тренерский состав. Тогда же ПАО "Запорожсталь" передал ДЮСШ спортивный инвентарь (мячи, конусы, фишки и т. д.)
- По профессиональному развитию ДЮСШ мы ставим очень амбициозные планы. У нас есть команды, которые показывают на детско-юношеской футбольной лиге очень престижные результаты - мы по-сути там лидеры, - отметил заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров. - Футбол — это игра миллионов. В нашей школе занимается 650 детей — это значит, что в Запорожье 650 здоровых семей выбрали спорт. Для кого-то из ребят футбол будет оздоровлением, хобби, а кто-то свяжет всю свою жизнь с футболом.
По словам Анатолия Пустоварова, поддержка комбинатом "Запорожсталь" запорожского спорта должна стать примером для другого социально ответственного бизнеса.
Как рассказал председатель молодежной организации комбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко, в этом году ПАО "Запорожсталь" направит на развитие ДЮСШ "Металлург" около 6 млн грн, что на 2 млн грн больше, чем в прошлом году.
- Результат должен быть один — это счастливые лица наших ребят. Потому что наша ДЮСШ "Металлург", наш запорожский футбол имеют свои традиции и воспитывали как городу, так и стране футбольных звезд, - отметил Сергей Ильченко. - И я уверен, что те ребята, которые сегодня здесь тренируются, благодаря условиям, созданным в нашей ДЮСШ, благодаря поддержке комбината "Запорожсталь", уверены в завтрашнем дне и будут приносить нашему городу и стране новые и новые победы.
Ребятам новая форма очень понравилась. И это не удивительно, ведь до этого им приходилось тренироваться кто в чем: кто-то одевал манишки, кто-то покупал форму. Конечно, родители все покупали за свой счет и каждый в силу своих финансовых возможностей. Теперь же маленькие "металлурговцы" будут выглядеть как единая команда.
- Белая футболка, красные шорты, белые гетры — это домашняя игровая форма. Красная футболка, черные шорты, красные гетры — это выездная игровая форма, - рассказал директор ДЮСШ "Металлург" Дмитрий Запороженко. - Такая форма предоставлена для каждого возраста. Так что теперь дети могут играть как дома, так и на выезде. Первая форма — это, наверное, самое приятное, самое важное, какой-то эмоциональный толчок для каждого ребенка.
9-летний Артур Мерцалов занимается футболом в ДЮСШ уже четыре года. Говорит, что новая форма очень удобная и красивая, раньше форму ему покупали родители.
- Футбол — это мой любимый вид спорта. Я забиваю много голов! — похвалился своими успехами маленький футболист.
А игроку команды U8 Саше Осадчему форма понравилась, прежде всего, ярким значком ДЮСШ "Металлург". В команде он - нападающий, и признается, что забивать голы и штрафные у него получается отлично. А в новой форме это будет еще лучше!
У Елены Евдокименко в ДЮСШ "Металлург" занимаются два сына — Матвей и Макар. Поэтому покупка новой формы для ее семьи обходилась недешево — минимум тысяча гривен в год.
- Большое спасибо "Запорожстали" за то, что выдали форму нашим детям, даже самым маленьким, которые только начали ходить, - сказала Елена. - Новая форма хорошего качества, красивая. Мы уже примерили ее, сфотографировались. Нам очень понравилась.
Напомним, ДЮСШ "Металлург" в начале 2016 года оказалась под угрозой исчезновения: в связи с ликвидацией команды мастеров, прекратилось финансирование и учебного заведения. Несколько сотен ребят были выселены с территории школы, встал вопрос том, смогут ли команды доиграть чемпионат детско-юношеской футбольной лиги (ДЮФЛ) Украины.
Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением Запорожского городского совета была создана ДЮСШ "Металлург", при этом ПАО "Запорожсталь" профинансировал команду школы для участия в чемпионате ДЮФЛ, а также в матчах финальной части турнира. Также благодаря помощи комбината "Запорожсталь" организован полноценный тренировочный процесс для всех команд ДЮСШ "Металлург".
Фото Александра Прилепы
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