Сегодня для воспитанников ДЮСШ произошло радостное событие — они получили новую форму. Теперь игровой формой, футбольными гетрами и вратарской формой экипированы все команды школы — U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13. Напомним, осенью прошлого года новую форму уже получили спортсмены U14, U15, U16, U17 и тренерский состав. Тогда же ПАО " Запорожсталь " передал ДЮСШ спортивный инвентарь (мячи, конусы, фишки и т. д.)- По профессиональному развитию ДЮСШ мы ставим очень амбициозные планы. У нас есть команды, которые показывают на детско-юношеской футбольной лиге очень престижные результаты - мы по-сути там лидеры, - отметил заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров. - Футбол — это игра миллионов. В нашей школе занимается 650 детей — это значит, что в Запорожье 650 здоровых семей выбрали спорт. Для кого-то из ребят футбол будет оздоровлением, хобби, а кто-то свяжет всю свою жизнь с футболом.По словам Анатолия Пустоварова, поддержка комбинатом " Запорожсталь " запорожского спорта должна стать примером для другого социально ответственного бизнеса.Как рассказал председатель молодежной организации комбината " Запорожсталь " Сергей Ильченко, в этом году ПАО " Запорожсталь " направит на развитие ДЮСШ " Металлург " около 6 млн грн, что на 2 млн грн больше, чем в прошлом году.- Результат должен быть один — это счастливые лица наших ребят. Потому что наша ДЮСШ " Металлург " , наш запорожский футбол имеют свои традиции и воспитывали как городу, так и стране футбольных звезд, - отметил Сергей Ильченко. - И я уверен, что те ребята, которые сегодня здесь тренируются, благодаря условиям, созданным в нашей ДЮСШ, благодаря поддержке комбината " Запорожсталь " , уверены в завтрашнем дне и будут приносить нашему городу и стране новые и новые победы.Ребятам новая форма очень понравилась. И это не удивительно, ведь до этого им приходилось тренироваться кто в чем: кто-то одевал манишки, кто-то покупал форму. Конечно, родители все покупали за свой счет и каждый в силу своих финансовых возможностей. Теперь же маленькие " металлурговцы " будут выглядеть как единая команда.- Белая футболка, красные шорты, белые гетры — это домашняя игровая форма. Красная футболка, черные шорты, красные гетры — это выездная игровая форма, - рассказал директор ДЮСШ " Металлург " Дмитрий Запороженко. - Такая форма предоставлена для каждого возраста. Так что теперь дети могут играть как дома, так и на выезде. Первая форма — это, наверное, самое приятное, самое важное, какой-то эмоциональный толчок для каждого ребенка.9-летний Артур Мерцалов занимается футболом в ДЮСШ уже четыре года. Говорит, что новая форма очень удобная и красивая, раньше форму ему покупали родители.- Футбол — это мой любимый вид спорта. Я забиваю много голов! — похвалился своими успехами маленький футболист.А игроку команды U8 Саше Осадчему форма понравилась, прежде всего, ярким значком ДЮСШ " Металлург " . В команде он - нападающий, и признается, что забивать голы и штрафные у него получается отлично. А в новой форме это будет еще лучше!У Елены Евдокименко в ДЮСШ " Металлург " занимаются два сына — Матвей и Макар. Поэтому покупка новой формы для ее семьи обходилась недешево — минимум тысяча гривен в год.- Большое спасибо " Запорожстали " за то, что выдали форму нашим детям, даже самым маленьким, которые только начали ходить, - сказала Елена. - Новая форма хорошего качества, красивая. Мы уже примерили ее, сфотографировались. Нам очень понравилась.Напомним, ДЮСШ " Металлург " в начале 2016 года оказалась под угрозой исчезновения: в связи с ликвидацией команды мастеров, прекратилось финансирование и учебного заведения. Несколько сотен ребят были выселены с территории школы, встал вопрос том, смогут ли команды доиграть чемпионат детско-юношеской футбольной лиги (ДЮФЛ) Украины.Для сохранения многолетних традиций юношеского футбола в Запорожье решением Запорожского городского совета была создана ДЮСШ " Металлург " , при этом ПАО " Запорожсталь " профинансировал команду школы для участия в чемпионате ДЮФЛ, а также в матчах финальной части турнира. Также благодаря помощи комбината " Запорожсталь " организован полноценный тренировочный процесс для всех команд ДЮСШ " Металлург " .