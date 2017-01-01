И даже предпринимались для этого некоторые попытки - одно время с Бородинского микрорайона в Шевченковский район ходил большой автобус, но месяца через два он куда-то так же тихо, как и появился, исчез. Наверное, все дело было в том, что на маршруте работали два-три автобуса, а это значит, что интервал их движения был неопределенным, то есть очень растянутым, поэтому и не было постоянных пассажиров. А случайные пассажиры накатанным маршрут не сделают.Два с половиной месяца назад в Запорожье на маршруте Бородинский-Южный микрорайоны появился 18-й автобус. Все поначалу думали, что будет то же, что и с автобусом большой вместимости, который курсировал с Бородинского в Шевченковский. Но уже первые дни работы показали, что 18-й - маршрут серьезный. Утром едешь на работу - знаешь, что и сегодня, и завтра автобус отправится с конечной остановки в одно и то же время. А это значит, что можно планировать свой выход из дома, и уже не мчаться в очередь на маршрутку, а спокойно выходить на остановку, дожидаясь 18-го. Он, как показало время, всегда придет вовремя, даже в выходные дни. И вечером с работы на нем удобно добираться. Время, до минуты, не рассчитаешь, но все равно ждать на остановке придется не более пятнадцати минут. Зато, дождавшись, и на гривну меньше заплатишь, чем в тесной маршрутке, и относительно просторно проедешь, а если ты еще и пенсионер или прочий льготник, так тебя здесь этим статусом попрекать, как в маршрутках, не будут - милости просим, поехали!Чтобы 18-й маршрут нормально работал, городская власть к этому хорошо подготовилась. Было закуплено, как сказал сегодня на пресс-конференциии, десять современных комфортабельных автобусов большой вместимости. На линию выпустили девять, десятый в резерве - на случай, если один из автобусов "сойдет с дистанции", тут же будет на линию выпущена замена.Генеральный директор " Запорожэлектротранса " рассказал, что автобусы 18-го маршрута начинают работать в 5:30 - 5:45 утра, последние рейсы приблизительно в 22:23 (Южный микрорайон), 22:47 (Бородинский микрорайон).- Ни одной официальной жалобы на работу маршрута №18 не поступало. Интервал в 15-17 минут соблюдается. Возможны отдельные сбои, например, из-за пробок на плотине Днепрогэса, но после этого автобусы нав е рстывают график, - заявил Юрий Папач.Как рассказал генеральный директор КП " Запорожэлектротранс " , в 2017 году в бюджете Запорожья предусмотрены средства на закупку шестнадцати автобусов большой и средней вместимости, десяти троллейбусов, а также начало реализации проекта " Запорожский трамвай " .ВИДЕОФото и видео: Дмитрий Шилин