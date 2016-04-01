В Александровском районе состоялась встреча председателя районной администрации Валерия Мостового с членами районной организации Украинского союза ветеранов Афганистана. Мероприятие было посвящено 28-й годовщине вывода войск бывшего СССР из Демократической республики Афганистан.
На сегодня в Александровском районе проживает 125 ветеранов войны в Афганистане. Валерий Мостовой поблагодарил их за активную жизненную позицию, остановился на вопросах сотрудничества районной администрации и общественных организаций участников войны в Афганистане.
Активисты районной общественной организации УСВА были награждены Почетными грамотами районной администрации. Председатель районной администрации ответил на ряд вопросов, волнующих участников встречи.
На сегодня в Александровском районе проживает 125 ветеранов войны в Афганистане. Валерий Мостовой поблагодарил их за активную жизненную позицию, остановился на вопросах сотрудничества районной администрации и общественных организаций участников войны в Афганистане.
Активисты районной общественной организации УСВА были награждены Почетными грамотами районной администрации. Председатель районной администрации ответил на ряд вопросов, волнующих участников встречи.
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