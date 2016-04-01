На сегодня в Александровском районе проживает 125 ветеранов войны в Афганистане. Валерий Мостовой поблагодарил их за активную жизненную позицию, остановился на вопросах сотрудничества районной администрации и общественных организаций участников войны в Афганистане.Активисты районной общественной организации УСВА были награждены Поч е тными грамотами районной администрации. Председатель районной администрации ответил на ряд вопросов, волнующих участников встречи.