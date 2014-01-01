Первыми за почетный трофей спорили девушки. В борьбу вступили двенадцать команд, а соревнования продолжались два дня.В первый день команды, разделенные на две группы, определяли финалистов на базе двух учебных заведений - Запорожского профессионального строительного лицея и Запорожского строительного центра профессионально-технического образования. Игры проходили по круговой системе - сначала команды играли друг с другом в одиночном, а затем в парном разряде. Лучших определяли по количеству очков, набранных во всех встречах.- Очень серьезная борьба была. Команды сыграли между собой по кругу, и так получилось, что все имели по одному поражению. Финалистов пришлось определять по лучшей разнице партий, - рассказал главный судья соревнований Юрий Пилипчук.В финальный этап удалось пробиться четырем коллективам - повезло обоим командам хозяек первого этапа, а конкуренцию им составили сборные учениц Запорожского высшего профессионального училища моды и стиля и Запорожского профессионального лицея водного транспорта.Решающая битва за трофей развернулась на базе Запорожского профессионального строительного лицея. В перерывах между занятиями учащиеся этого заведения отчаянно болели за свою команду. Ведь теннис - один из самых любимых видов спорта в профессиональном строительном лицее.- Настольный теннис у нас пользуется большим спросом. После занятий обычно много собирается учеников, чтобы посоревноваться. Даже планируем приобрести еще один современный теннисный стол, - говорит директор Запорожского профессионального строительного лицея Василина Руденко, - Чтобы определить кто представит учебное заведение на областном этапе проводили соревнования между группами и конкуренция была серьезная.Родные стены не помогли ученицам профессионального строительного лицея стать обладательницами Кубка. Девушки выиграли у команд Запорожского высшего профессионального училища моды и стиля 6: 1 и Запорожского строительного центра профессионально-технического образования - 4: 3.Победы над этими же соперницами одержала команда Запорожского профессионального лицея водного транспорта - 4: 2 и 6: 1, соответственно. Поэтому фактически судьба трофея определялась в очной встрече этих команд. Со счетом 6: 3 сильнее оказались девушки из профессионального лицея водного транспорта. Второе место у команды Запорожского профессионального строительного лицея. Третьи - ученицы Запорожского строительного центра профессионально-технического образования.Новоиспеченные обладательницы Кубка области рассказали, что осваивают специальность повара-официанта.- Мы готовились к этим соревнованиям месяц. Играли между собой команды девушек и юношей. Рассчитывали добраться до финала, и даже не ожидали что удастся победить! - делится впечатлениями одна из победительниц соревнований Анастасия Трубникова.Уже 16-17 февраля такой же трофей разыграют среди юношей. Участие в кубковых соревнованиях примут шестнадцать команд. Первый соревновательный день состоится 16 февраля в трех зонах. А финал вновь принимать спортивный зал Запорожского профессионального строительного лицея.