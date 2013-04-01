Мероприятие прошло в рамках поддержки ученического самоуправления, которое все больше набирает развитие, формируя в юных запорожцах чувство ответственности за принятые решения, умение сотрудничать, опираясь на принципы партнерства, гласности, демократии.Подобные встречи способствуют формированию у молодых людей собственного представления об органах местного самоуправления, их структуре, помогают в выборе будущей профессии, сообщает сайт мэрии.