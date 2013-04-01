Сегодня в районной администрации Запорожского городского совета по Хортицкому району состоялся День открытых дверей. Накануне выборов президента школьного парламента Запорожского коллегиума "Малая гуманитарная академия" учащиеся этого учреждения ознакомились с направлениями и принципами работы районной администрации, с процедурой принятия на работу в органы местного самоуправления.
Мероприятие прошло в рамках поддержки ученического самоуправления, которое все больше набирает развитие, формируя в юных запорожцах чувство ответственности за принятые решения, умение сотрудничать, опираясь на принципы партнерства, гласности, демократии.
Подобные встречи способствуют формированию у молодых людей собственного представления об органах местного самоуправления, их структуре, помогают в выборе будущей профессии, сообщает сайт мэрии.
Мероприятие прошло в рамках поддержки ученического самоуправления, которое все больше набирает развитие, формируя в юных запорожцах чувство ответственности за принятые решения, умение сотрудничать, опираясь на принципы партнерства, гласности, демократии.
Подобные встречи способствуют формированию у молодых людей собственного представления об органах местного самоуправления, их структуре, помогают в выборе будущей профессии, сообщает сайт мэрии.
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