Несколько десятков запорожцев с разноцветными воздушными шарами в руках образовали большое сердце.
Флэшмоб "Сердце" провели в 14.14 14 февраля в рамках городского праздника "Бульвар любви". Встав в форме сердца, запорожцы по очереди приседали, создавая таким образом объемный эффект, а заодно согреваясь.
Несмотря на то, что погода была прохладной и ветряной сегодня на бульвар Шевченко пришло немало запорожцев, желающих отметить праздник со второй половинкой или найти ее. На празднике никто не стеснялся эмоций и целующиеся парочки мелькали повсюду.
На празднике можно было поучаствовать в конкурсах, оставить пожелание любимому городу на брендволе "С любовью к Запорожью", прикупить интересный подарочек второй половинке на хэнд-мэйд ярмарке.
Больше всего запорожцев собралось возле тематической фотозоны, где два парня в нарядах купидонов создавали романтический настрой гостям праздника. Все хотели сделать оригинальный снимок в компании парней. Оказалось, что студенты Вадим Колесник и Александр Мыкал, несмотря на положение купидонов, встречают 14 февраля без пары.
- Может быть как раз и познакомимся с кем-то, но в любом случае — приятный вечер в компании запорожцев нам обеспечен, - признался Вадим.
Еще одна интересная локация, которая привлекла внимание запорожцев — символичный арт-объект — "Заплети сердце". Все желающие парочки могли подойти в деревянной доске и при помощи красных ниток заплести несколько витков на сердце. При этом нужно было загадывать желание.
- Со стороны кажется, что нитка легко цепляется за гвозди, но нужно приложить усилие, чтобы добиться эффекта и зафиксировать ее, - рассказала запорожанка Светлана Мащенко. - Как и в отношениях между влюбленными, чтобы любовь не угасала, нужно постараться. Праздник мне очень понравился — это отличная альтернатива банальным посиделкам в кафе.
Как рассказал "Индустриалке" глава молодежного совета Сергей Ильченко, праздник "Бульвар любви" уже успел стать визитной карточкой Запорожья:
- Приятно видеть, что несмотря на прохладную погоду молодежь пришла на праздник и у всех горят глаза и есть желание участвовать в конкурсах и веселиться. Я считаю, что "Бульвар любви" - это праздник, который объединяет молодежь, поэтому он уже стал традиционным и в будущем, уверен, будет становиться все интереснее.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье женятся едва знакомые пары
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Фото Александра Прилепы
Флэшмоб "Сердце" провели в 14.14 14 февраля в рамках городского праздника "Бульвар любви". Встав в форме сердца, запорожцы по очереди приседали, создавая таким образом объемный эффект, а заодно согреваясь.
Несмотря на то, что погода была прохладной и ветряной сегодня на бульвар Шевченко пришло немало запорожцев, желающих отметить праздник со второй половинкой или найти ее. На празднике никто не стеснялся эмоций и целующиеся парочки мелькали повсюду.
На празднике можно было поучаствовать в конкурсах, оставить пожелание любимому городу на брендволе "С любовью к Запорожью", прикупить интересный подарочек второй половинке на хэнд-мэйд ярмарке.
Больше всего запорожцев собралось возле тематической фотозоны, где два парня в нарядах купидонов создавали романтический настрой гостям праздника. Все хотели сделать оригинальный снимок в компании парней. Оказалось, что студенты Вадим Колесник и Александр Мыкал, несмотря на положение купидонов, встречают 14 февраля без пары.
- Может быть как раз и познакомимся с кем-то, но в любом случае — приятный вечер в компании запорожцев нам обеспечен, - признался Вадим.
Еще одна интересная локация, которая привлекла внимание запорожцев — символичный арт-объект — "Заплети сердце". Все желающие парочки могли подойти в деревянной доске и при помощи красных ниток заплести несколько витков на сердце. При этом нужно было загадывать желание.
- Со стороны кажется, что нитка легко цепляется за гвозди, но нужно приложить усилие, чтобы добиться эффекта и зафиксировать ее, - рассказала запорожанка Светлана Мащенко. - Как и в отношениях между влюбленными, чтобы любовь не угасала, нужно постараться. Праздник мне очень понравился — это отличная альтернатива банальным посиделкам в кафе.
Как рассказал "Индустриалке" глава молодежного совета Сергей Ильченко, праздник "Бульвар любви" уже успел стать визитной карточкой Запорожья:
- Приятно видеть, что несмотря на прохладную погоду молодежь пришла на праздник и у всех горят глаза и есть желание участвовать в конкурсах и веселиться. Я считаю, что "Бульвар любви" - это праздник, который объединяет молодежь, поэтому он уже стал традиционным и в будущем, уверен, будет становиться все интереснее.
Как писала "Индустриалка", В Запорожье женятся едва знакомые пары
Читайте также: Как запорожцы умеют делать предложение руки и сердца
Фото Александра Прилепы
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