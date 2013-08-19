Апелляционный суд Запорожской области не поддержал ходатайство прокуратуры о содержании под стражей и отстранении от должности городского головы Днепрорудного Юрия Коробова.
Как писала "Индустриалка", 31 января в 21.40 к мэру Днепрорудного пришли домой правоохранители и вручили ему подозрение за невыполнение решения суда. Поводом для этого якобы стало то, что Юрий Коробов не выполнил решение суда и не восстановил в должности уволенного участника АТО, который до призыва по мобилизации занимал должность директора КП "Днепрорудненский городской рынок".
Правда, как выяснилось, директора рынка уволили в связи с окончанием срока действия контракта, и сделал это еще его предшественник Евгений Матвеев. Тем не менее, в суде прокуратура требовала взять Юрий Коробова под стражу и отстранить его от занимаемой должности.
Напомним, Васильевский районный суд Запорожской области оставил ходатайство без удовлетворения, поэтому прокуратура подала апелляцию, рассмотрение которой прошло сегодня, 14 февраля. Во время судебного заседания в зале присутствовали депутаты Днепрорудненского горсовета, которые подписали обращение в поддержку мэра. Сам Юрий Коробов подчеркнул, что идет отопительный сезон, а у населения есть большие долги по оплате за коммуналку, поэтому городская власть регулярно ведет переговоры с "Запорожгазом", чтобы не допустить отключения тепла. В случае отстранения мэра от должности, эта работа станет невозможной.
В итоге, суд высшей инстанции, как и районный, посчитал требования прокуратуры незаконными и оставил обе апелляционные жалобы без удовлетворения. Данные решения обжалованию в кассационном суде не подлежат.
По словам Юрия Коробова, давление со стороны правоохранительных органов и судебные разбирательства отняли массу времени, которое можно было потратить на решение насущных вопросов жизнедеятельности и развития Днепрорудного.
- Порядка 20-ти дней тяжело выполнять свои обязанности, в том числе, потому что постоянное давление со стороны правоохранительных органов заставляет концентрировать силы в другом направлении, а не в направлении работы на благо громады, - отметил Юрий Коробов. - Апелляционный суд подтвердил, что Васильевский райсуд принял обоснованное решение по уголовному производству, возбужденному в отношении меня. В ближайших планах - сконцентрироваться на работе по решению вопросов громады, реализации многочисленных проектов, которые мы наметили на 2017 год.
Как писала "Индустриалка", 31 января в 21.40 к мэру Днепрорудного пришли домой правоохранители и вручили ему подозрение за невыполнение решения суда. Поводом для этого якобы стало то, что Юрий Коробов не выполнил решение суда и не восстановил в должности уволенного участника АТО, который до призыва по мобилизации занимал должность директора КП "Днепрорудненский городской рынок".
Правда, как выяснилось, директора рынка уволили в связи с окончанием срока действия контракта, и сделал это еще его предшественник Евгений Матвеев. Тем не менее, в суде прокуратура требовала взять Юрий Коробова под стражу и отстранить его от занимаемой должности.
Напомним, Васильевский районный суд Запорожской области оставил ходатайство без удовлетворения, поэтому прокуратура подала апелляцию, рассмотрение которой прошло сегодня, 14 февраля. Во время судебного заседания в зале присутствовали депутаты Днепрорудненского горсовета, которые подписали обращение в поддержку мэра. Сам Юрий Коробов подчеркнул, что идет отопительный сезон, а у населения есть большие долги по оплате за коммуналку, поэтому городская власть регулярно ведет переговоры с "Запорожгазом", чтобы не допустить отключения тепла. В случае отстранения мэра от должности, эта работа станет невозможной.
В итоге, суд высшей инстанции, как и районный, посчитал требования прокуратуры незаконными и оставил обе апелляционные жалобы без удовлетворения. Данные решения обжалованию в кассационном суде не подлежат.
По словам Юрия Коробова, давление со стороны правоохранительных органов и судебные разбирательства отняли массу времени, которое можно было потратить на решение насущных вопросов жизнедеятельности и развития Днепрорудного.
- Порядка 20-ти дней тяжело выполнять свои обязанности, в том числе, потому что постоянное давление со стороны правоохранительных органов заставляет концентрировать силы в другом направлении, а не в направлении работы на благо громады, - отметил Юрий Коробов. - Апелляционный суд подтвердил, что Васильевский райсуд принял обоснованное решение по уголовному производству, возбужденному в отношении меня. В ближайших планах - сконцентрироваться на работе по решению вопросов громады, реализации многочисленных проектов, которые мы наметили на 2017 год.
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