В этом центре медицинскую помощь получают 109 тысяч человек, то есть все взрослое население района.Капитальный ремонт здесь начался в октябре прошлого года, разделен он на две очереди и уже летом будет окончен. Хотя работы очень много, но первые положительные результаты ощущаются уже сейчас.- Потребность в термомодернизации была серьезная. Проект был сделан давно, но к реализации приступили только в 2016 году, - рассказала главный врач центра Анна Михантьева. - Наше учреждение было построено в 1977 году, то есть ему практически 40 лет, за это время облицовочная плитка начала уже отваливаться, в кабинетах врачей было очень холодно - температура не подымалась выше 14-16 градусов тепла, приходилось включать обогревательные приборы, а это дополнительные расходы по электроэнергии. Но выхода не было, пациенты приходят, раздеваются, а в кабинетах холодно.Такая же ситуация была и в стационаре. Не спасали даже пластиковые окна, которые мы ставили самостоятельно. Как только начали утеплять стены с торцов, в помещениях сразу же стало ощутимо теплее. Сейчас очень тепло, даже в морозы приходилось открывать окна на проветривание. Мы очень довольны и благодарны, что эти работы продолжаются и будут завершены в срок.Наш центр был образован еще в 2014 году, но 2016-й стал знаковым, потому что мы получили очень много медицинского оборудования, в том числе 8 санитарных автомобилей, а также сумки-укладки для семейных врачей и медсестер, 20 электрокардиографов, компьютерную и оргтехнику. Согласно табелю оснащения, наш центр на 100% обеспечен санитарным транспортом, а такого не было никогда.Ремонтные работы в центре кипят, здание преображается не только снаружи, но и внутри.Проверить ход работ приехал заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров.- В нашем городе 33 лечебных учреждения, некоторые из них никогда не видели ни капитального ремонта, не говоря уже о термомодернизации. В этом году термомодернизациия будет проведена в 3 объектах — центрах первичной медицинской помощи, - рассказал Анатолий Пустоваров. - В этом центре уже утеплены технические этажи, цоколь, заканчивается утепление фасада, заменены абсолютно все окна.Уже не первый год очень актуальны вопросы энергосбережения, так как лечебные и учебные учреждения финансируются из местного бюджета, а это около 180 млн грн ежегодно. Нужно думать об экономии, а термомодернизация, которую мы сделаем здесь, отразится и на комфорте, но параллельно повлечет за собой снижение затрат на энергообеспечение.В этом году порядка 60 млн грн выделены на ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения, в том числе и на термомодернизацию. Это очень дорогие проекты, но они необходимы, чтобы мы начали экономить на самом дорогом — энергоресурсах, а высвобожденные деньги могли направлять на развитие медицины, закупать современное оборудование, обеспечивать незащищенные слои населения медикаментами.Анатолий Пустоваров также посмотрел комплектацию сумок-переносок семейных врачей и медсестер, которые были закуплены в рамках реализации Программы развития первичной медико-санитарной помощи Запорожья. Всего приобрели 293 сумки-укладки для врачей, 279 сумок-укладок для медицинских сестер.В комплектацию сумок входят тонометр, стетофонендоскоп, глюкометр с тест-полосками, пульсоксиметр – прибор, который позволяет измерить уровень насыщения крови кислородом, а также портативный отоофтальмоскоп, который сочетает в себе два прибора – для исследования внутренней поверхности глаза и аппарат, предназначенный для диагностики слухового прохода и барабанной перепонки.Фото автора.