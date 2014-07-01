Конкурс проходил в Днепре. В нем приняли участие около 30 юных дарований возрастом от 4 до 17 лет из Киева, Харькова, Луцка, Львова, Запорожья, Кировограда, Одессы, Херсона и Днепра, а также творческие коллективы, дуэты и индивидуальные исполнители.Дети соревновались в пяти возрастных категориях: от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 15 до 17 лет.Впервые участвовала в конкурсе красоты 4-летняя Таисия Сохань из Запорожья. Маленькая Тая посещает детский сад, занимается танцами, а также учится в школе моделей. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась очаровательная малышка, ей удалось завоевать титул " Принцесса зрительских симпатий " , получить корону, диплом и подарки.Как рассказала " Индустриалке " мама Таисии Светлана Сохань, ее дочка была в самой маленькой участницей.- Тая не совсем понимала, в каком конкурсе принимает участие, - поделилась Светлана. - Она еще очень юная. При подготовке к конкурсу она меня убеждала, что выйдет на сцену и все расскажет, позировала перед камерой, мы с ней записали видео, в котором Тая рассказала о себе, а когда вышла на сцену, застеснялась и не смогла все сделать, как нужно. Она впервые была на такой большой сцене. До этого выступала только в садике на утренниках.На конкурс Таисии нужно было подготовить костюм " Зимы " и рассказ о себе, карнавальный костюм и стих, а также бальное платье для финального выхода на сцену.- На первый конкурс Тая вышла в костюме снегурочки, - говорит Светлана. - Специально для второго конкурса я пошила Тае костюм кошечки. Она у нас, как настоящая кошечка. Ее все хотят потискать и потрогать. Ну и в финале она блистала в пышном платье.Маленькую принцессу поддерживали ее мама и папа. Светлана разрывалась между сценой и зрительным залом, чтобы успеть дать дочке напутственное слово и полюбоваться ею со сцены.- Все прошло не так, как мне хотелось, но это был первый раз, - уточнила мама Таисии. - Больше всего дочка обрадовалась мягкому мишке, которого ей подарили. Конкурс, конечно, ее тоже впечатлил. Она всем рассказывает, что была кошечкой, снегурочкой и принцессой. Мы все получили много ярких эмоций, а Тая нашла новых друзей.