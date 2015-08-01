Трое жителей Бердянска предстанут перед судом за браконьерство.
Установлено, что мужчины незаконно выловили несколько десятков килограмм рыбы, в том числе видов, занесенных в Красную книгу, чем нанесли ущерб на сумму более миллиона гривен. В частности, добычей браконьеров стал пиленгас, азовский калкан и осетр русский, которого осталось очень мало в нашей стране.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, дело передали в суд. Вероятнее всего, обвиняемые отделаются штрафом.
Как писала "Индустриалка", на строительстве запорожских мостов украли миллион.
Читайте также: В Запорожской области продолжают дестабилизировать ситуацию.
Установлено, что мужчины незаконно выловили несколько десятков килограмм рыбы, в том числе видов, занесенных в Красную книгу, чем нанесли ущерб на сумму более миллиона гривен. В частности, добычей браконьеров стал пиленгас, азовский калкан и осетр русский, которого осталось очень мало в нашей стране.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, дело передали в суд. Вероятнее всего, обвиняемые отделаются штрафом.
Как писала "Индустриалка", на строительстве запорожских мостов украли миллион.
Читайте также: В Запорожской области продолжают дестабилизировать ситуацию.
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