В Запорожье из магазина изъяли алкогольные и табачные изделия, которые продавали без лицензии с нарушением правил торговли.
Неравнодушный запорожец сообщил в полицию, что в магазине по улице Жуковского, по его мнению, алкоголь и сигареты продают с нарушениями и без соответствующих документов. Правоохранители проверили полученную информацию. Как оказалось, мужчина был прав. Лицензии у предпринимателя не было.
Полицейские изъяли из магазина около 2,5 тыс. пачек сигарет и 300 бутылок спиртных напитков. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. В отношении хозяйки магазина составлен админпротокол по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", жители Запорожской области промышляли контрабандой сигарет.
Читайте также: Как в Запорожье гонялись за убийцей.
Неравнодушный запорожец сообщил в полицию, что в магазине по улице Жуковского, по его мнению, алкоголь и сигареты продают с нарушениями и без соответствующих документов. Правоохранители проверили полученную информацию. Как оказалось, мужчина был прав. Лицензии у предпринимателя не было.
Полицейские изъяли из магазина около 2,5 тыс. пачек сигарет и 300 бутылок спиртных напитков. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. В отношении хозяйки магазина составлен админпротокол по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", жители Запорожской области промышляли контрабандой сигарет.
Читайте также: Как в Запорожье гонялись за убийцей.
- Просмотров: 391
Похожие новости