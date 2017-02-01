Возле вокзала "Запорожье-1" среди ночи на мужчину напал грабитель.
Неизвестный избил запорожца, украл его обувь, куртку, мобильный телефон и скрылся. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Подозреваемого задержали. Хулиган был одет в куртку и сапоги пострадавшего. У него также обнаружили телефон мужчины.
Копы вернули украденные вещи их владельцу, а задержанного передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области разместил в своем доме незаконный пункт.
Читайте также: Как в Запорожье гонялись за убийцей.
Неизвестный избил запорожца, украл его обувь, куртку, мобильный телефон и скрылся. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Подозреваемого задержали. Хулиган был одет в куртку и сапоги пострадавшего. У него также обнаружили телефон мужчины.
Копы вернули украденные вещи их владельцу, а задержанного передали следователям, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", житель Запорожской области разместил в своем доме незаконный пункт.
Читайте также: Как в Запорожье гонялись за убийцей.
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