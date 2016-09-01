Они, эти маршрутки, совсем не предназначены для перевозки пассажиров в положении стоя - только сидя, однако в "часы пик" бывают забиты так, что людям вздохнуть невозможно. В погоне за скоростью и пассажирами такие маршрутки сплошь и рядом нарушают правила дорожного движения, а сколько на их счету аварий - ну очень много, причем, с тяжелыми последствиями
Об этом и о перспективах развития городского общественного транспорта сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции говорили заместитель начальника управления транспорта и связи Запорожского горсовета Андрей Голубков, генеральный директор КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач и начальник службы транспортного движения КП "Запорожэлектротранс" Николай Миндарев.
Перспективы такие - маршрутки "Спринтеры", не предназначенные для перевозки пассажиров в положении стоя, надо убирать с маршрутов, постепенно заменяя их автобусами средней и большой вместимости и которые выше классом. О правильности такого курса говорит и первая электронная петиция, обращенная к городской власти, в которой изложено требование менять положение с городским транспортом.
Как сказал Андрей Голубков, уже в 2016 году городской совет, проводя конкурсы на обслуживание городских маршрутов, ставил условие - не допускать к участию в них "Спринтеры". В июле этого года заканчивается срок действия прежних договоров о работе на маршрутах, поэтому будет проведен новый конкурс, в котором будут фигурировать около 45 маршрутов - и на них будут допущены только автобусы средней и большой вместимости.
Как это отразится на скорости, комфорте и безопасности? Во-первых, безопасность и комфорт для пассажиров повысятся. Может быть, добираясь на работу, потеряют они немного во времени - пять-десять минут. Но с учетом того, что тот же проспект освободится от нынешних маршруток, и автобусам на нем станет просторнее, то и время в пути может и не увеличиться. Тише, как говорится, едешь - не только дальше, но и быстрее будешь.
По подсчетам управления транспорта, полная замена не предназначенных для пассажироперевозок маленьких маршруток займет от двух до трех лет.
ВИДЕО:
Николай Миндарев: Преимущества автобусов большой вместимости уже сейчас безоговорочно видны на примере 18-го маршрута - пассажиру выбирают поездки именно этим маршрутом
Андрей Голубков: До середины лета в этом году будет проведено исследование пассажиропотоков на всех маршрутах города - это позволит внести необходимые коррективы в работу городского транспорта. Такие исследования не проводились с 1989 года
Юрий Папач: Нам остро сейчас нужны водители городского общественного транспорта - зарплата хорошая
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Об этом и о перспективах развития городского общественного транспорта сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции говорили заместитель начальника управления транспорта и связи Запорожского горсовета Андрей Голубков, генеральный директор КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач и начальник службы транспортного движения КП "Запорожэлектротранс" Николай Миндарев.
Перспективы такие - маршрутки "Спринтеры", не предназначенные для перевозки пассажиров в положении стоя, надо убирать с маршрутов, постепенно заменяя их автобусами средней и большой вместимости и которые выше классом. О правильности такого курса говорит и первая электронная петиция, обращенная к городской власти, в которой изложено требование менять положение с городским транспортом.
Как сказал Андрей Голубков, уже в 2016 году городской совет, проводя конкурсы на обслуживание городских маршрутов, ставил условие - не допускать к участию в них "Спринтеры". В июле этого года заканчивается срок действия прежних договоров о работе на маршрутах, поэтому будет проведен новый конкурс, в котором будут фигурировать около 45 маршрутов - и на них будут допущены только автобусы средней и большой вместимости.
Как это отразится на скорости, комфорте и безопасности? Во-первых, безопасность и комфорт для пассажиров повысятся. Может быть, добираясь на работу, потеряют они немного во времени - пять-десять минут. Но с учетом того, что тот же проспект освободится от нынешних маршруток, и автобусам на нем станет просторнее, то и время в пути может и не увеличиться. Тише, как говорится, едешь - не только дальше, но и быстрее будешь.
По подсчетам управления транспорта, полная замена не предназначенных для пассажироперевозок маленьких маршруток займет от двух до трех лет.
ВИДЕО:
Николай Миндарев: Преимущества автобусов большой вместимости уже сейчас безоговорочно видны на примере 18-го маршрута - пассажиру выбирают поездки именно этим маршрутом
Андрей Голубков: До середины лета в этом году будет проведено исследование пассажиропотоков на всех маршрутах города - это позволит внести необходимые коррективы в работу городского транспорта. Такие исследования не проводились с 1989 года
Юрий Папач: Нам остро сейчас нужны водители городского общественного транспорта - зарплата хорошая
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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