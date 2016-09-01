Об этом и о перспективах развития городского общественного транспорта сегодня, 14 февраля, на пресс-конференции говорили заместитель начальника управления транспорта и связи Запорожского горсовета Андрей Голубков, генеральный директор КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач и начальник службы транспортного движения КП "Запорожэлектротранс" Николай Миндар е в.Перспективы такие - маршрутки "Спринтеры", не предназначенные для перевозки пассажиров в положении стоя, надо убирать с маршрутов, постепенно заменяя их автобусами средней и большой вместимости и которые выше классом. О правильности такого курса говорит и первая электронная петиция, обращенная к городской власти, в которой изложено требование менять положение с городским транспортом.Как сказал Андрей Голубков, уже в 2016 году городской совет, проводя конкурсы на обслуживание городских маршрутов, ставил условие - не допускать к участию в них "Спринтеры". В июле этого года заканчивается срок действия прежних договоров о работе на маршрутах, поэтому будет проведен новый конкурс, в котором будут фигурировать около 45 маршрутов - и на них будут допущены только автобусы средней и большой вместимости.Как это отразится на скорости, комфорте и безопасности? Во-первых, безопасность и комфорт для пассажиров повысятся. Может быть, добираясь на работу, потеряют они немного во времени - пять-десять минут. Но с учетом того, что тот же проспект освободится от нынешних маршруток, и автобусам на нем станет просторнее, то и время в пути может и не увеличиться. Тише, как говорится, едешь - не только дальше, но и быстрее будешь.По подсчетам управления транспорта, полная замена не предназначенных для пассажироперевозок маленьких маршруток займет от двух до трех лет.ВИДЕО:Фото и видео: Дмитрий Шилин