Два года назад в пару сотнях километров от Запорожья на дебальцевском плацдарме велись ожесточенные бои. В так называемом котле оказались и наши запорожские артиллеристы 55-й бригады, которые с августа 2014 года держали оборону Дебальцево по трем направлениям.
Роковой для запорожцев стала ночь 14 февраля 2015 года. В этот день артиллеристам было не до праздника. Полевой лагерь сводной первой гаубичной батареи 55-й бригады, которая за трудный 2014-й год зарекомендовала себя как одно из самых лучших подразделений ВСУ, был накрыт артиллерийским огнем противника.
В ночной тьме ребята, которым, к слову, на то время было в среднем по 20-23 года, не сразу поняли, что один их товарищ погиб, а второй был смертельно ранен. Это были первые с начала участия в АТО потери фартовой батареи. До этого ребята выбирались из самых невероятных столкновений без потерь.
В ту ночь за 15 минут до начала так называемого перемирия погиб командир орудия Евгений Дужик — он первым принял на себя ударную волну. Значительные ранения получил наводчик орудия Александр Говоруха, однако надежда на его спасение оставалась. Долгие сутки полевые медики 128-й бригады боролись за жизнь 20-летнего Саши - из-за окружения не они могли его вывезти в госпиталь в соседний Бахмут (Артемовск). Однако судьба распорядилась иначе — оба артиллериста ушли в небесный полк…
Однако люди живы, пока о них помнят. Год назад журналисты "Индустриалки" Ольга Кошкалда и Богдана Коваленко к годовщине выхода из котла решили отметить артиллеристов легендарной батареи уникальными памятными медальонами. Эти знаки отличия — лишь малая крупица внимания и благодарности за их "обыкновенный" подвиг и за то, что остались живы год назад - при выходе из Дебальцевского котла.
И сегодня, спустя два года после страшного обстрела, боевые товарищи Жени и Саши собрались, съехались с разных уголков зоны АТО и подразделений, чтобы вспомнить их. Вместе с родными погибших ребят они побывали на кладбищах у Саши и Жени.
В этот день было тяжело говорить всем. Ком в горле не давал права на лишние сантименты и эмоции. Тем более в коллективе закаленных войной мужчин — богов войны - это не принято.
- Не верится, что прошло уже два года. Но боль родителей не утихла, наша боль не прошла, - сказал командир противотанкого дивизиона (в 2015 году — командир первой гаубичной батареи) 55-й бригады майор Андрей Денисов. - Бог так распорядился. Но война не окончена. И мы знаем, что на небесах нас кто-то оберегает, смотрит на нас, радуется за наши успехи…
Майор вспомнил, как родители Саши Говорухи два года назад на похоронах сына сказали его сослуживцам: "Теперь вы — моя семья". И это, по мнению Андрея Денисова, навсегда.
- В том году Саше должен был исполниться 21 год. Но война не спрашивает, кто, сколько лет, она забирает лучших. Зная Сашу, его искреннее сердце, чистую душу, я могу сказать, что его смерть была ради нас, - отметил заместитель командира 55-й бригады подполковник Игорь Неминский. - Его отец — это наш отец, его мама — это наша мама, а бригада — это ваша семья.
Также подполковник сообщил, что командование 55-й бригады приняло решение и уже поданы в оперативное командование "Схід" документы на присвоение Саше Говорухе звания Герой Украины. Решение — за Министерством обороны и Президентом.
Родители Саши — Николай Семенович и Галина Викторовна — поблагодарили ребят за то, что они нашли время сегодня приехать поддержать их и проведать погибших ребят.
- Я горжусь, что у нас есть такие ребята, как вы. Вы — моя семья, - сказал Николай Семенович Говоруха. - Вы — все, как один, герои. Вы — самое ценное, что есть в нашей стране.
Возложив цветы и помянув добрым словом Сашу, который покоится на кладбище в пос. Леваневского, артиллеристы отправились на Капустяное кладбище, чтобы навестить Женю Дужика. Именно он первым два года назад принял смертельное ранение.
По словам подполковника Игоря Неминского, Женя Дужик всему учил Сашу Говоруху, ведь был его командиром. С номера обслуги Саша за короткое время поднялся до наводчика, а это дорогого стоит.
Дома у Жени остался сын Саша, которому в этом году исполнится 6 лет, и доченька Виктория, которая родилась за две недели до гибели папы. Ее артиллерист так и не успел увидеть и взять на руки… Маленький Саша верит, что папа защищает его на небе...
- Я думаю, сынок Женин вырастет — мы обязательно к себе заберем его. Ему уже нравится в армии, когда он у нас бывает в части, - говорит замкомбриг 55-ки.
Жаль, что родные нечасто бывают у могилы погибшего артиллериста. Даже спустя два года здесь до сих пор не установлен памятник. Но, по словам Игоря Неминского, уже этой весной памятник установят общими силами.
Добрым словом Женю Дужика вспоминают и его сослуживцы.
- Он был моим командиром орудия, многому научил. Вроде все мужчины, а все равно больно говорить, - говорит младший сержант Сергей Гуляев. - Он отдал самое дорогое, что у него было — свою жизнь. Я верю, что мы завершим то, что ребята начали. Они не зря погибли.
Говорят, горе сближает. Поэтому поддержать ребят и родителей погибшего Саши Говорухи сегодня решила и Галина Ревуцкая, сын которой в августе 2014 года погиб в Иловайске.
- Наши ребята не были между собой знакомы, но ходили по одним запорожским улицам. И в душе я надеюсь, что наши хлопцы тоже там все объединились и узнали друг друга. Все они герои — вне зависимости от должностей, званий: солдат, сержант, майор, - сказала она. - В вашей 55-ке сейчас служит мой внук, он сейчас тоже на передовой. Так что ваше дело продолжается. И я уверена, что мы победим.
В память о погибших артиллеристах 55-й бригады Жене Дужике и Саше Говорухе волонтеры сделали видео:
Читайте также: Запорожских артиллеристов наградили за героизм в Дебальцевском котле
Фото автора
Роковой для запорожцев стала ночь 14 февраля 2015 года. В этот день артиллеристам было не до праздника. Полевой лагерь сводной первой гаубичной батареи 55-й бригады, которая за трудный 2014-й год зарекомендовала себя как одно из самых лучших подразделений ВСУ, был накрыт артиллерийским огнем противника.
В ночной тьме ребята, которым, к слову, на то время было в среднем по 20-23 года, не сразу поняли, что один их товарищ погиб, а второй был смертельно ранен. Это были первые с начала участия в АТО потери фартовой батареи. До этого ребята выбирались из самых невероятных столкновений без потерь.
В ту ночь за 15 минут до начала так называемого перемирия погиб командир орудия Евгений Дужик — он первым принял на себя ударную волну. Значительные ранения получил наводчик орудия Александр Говоруха, однако надежда на его спасение оставалась. Долгие сутки полевые медики 128-й бригады боролись за жизнь 20-летнего Саши - из-за окружения не они могли его вывезти в госпиталь в соседний Бахмут (Артемовск). Однако судьба распорядилась иначе — оба артиллериста ушли в небесный полк…
Однако люди живы, пока о них помнят. Год назад журналисты "Индустриалки" Ольга Кошкалда и Богдана Коваленко к годовщине выхода из котла решили отметить артиллеристов легендарной батареи уникальными памятными медальонами. Эти знаки отличия — лишь малая крупица внимания и благодарности за их "обыкновенный" подвиг и за то, что остались живы год назад - при выходе из Дебальцевского котла.
И сегодня, спустя два года после страшного обстрела, боевые товарищи Жени и Саши собрались, съехались с разных уголков зоны АТО и подразделений, чтобы вспомнить их. Вместе с родными погибших ребят они побывали на кладбищах у Саши и Жени.
В этот день было тяжело говорить всем. Ком в горле не давал права на лишние сантименты и эмоции. Тем более в коллективе закаленных войной мужчин — богов войны - это не принято.
- Не верится, что прошло уже два года. Но боль родителей не утихла, наша боль не прошла, - сказал командир противотанкого дивизиона (в 2015 году — командир первой гаубичной батареи) 55-й бригады майор Андрей Денисов. - Бог так распорядился. Но война не окончена. И мы знаем, что на небесах нас кто-то оберегает, смотрит на нас, радуется за наши успехи…
Майор вспомнил, как родители Саши Говорухи два года назад на похоронах сына сказали его сослуживцам: "Теперь вы — моя семья". И это, по мнению Андрея Денисова, навсегда.
- В том году Саше должен был исполниться 21 год. Но война не спрашивает, кто, сколько лет, она забирает лучших. Зная Сашу, его искреннее сердце, чистую душу, я могу сказать, что его смерть была ради нас, - отметил заместитель командира 55-й бригады подполковник Игорь Неминский. - Его отец — это наш отец, его мама — это наша мама, а бригада — это ваша семья.
Также подполковник сообщил, что командование 55-й бригады приняло решение и уже поданы в оперативное командование "Схід" документы на присвоение Саше Говорухе звания Герой Украины. Решение — за Министерством обороны и Президентом.
Родители Саши — Николай Семенович и Галина Викторовна — поблагодарили ребят за то, что они нашли время сегодня приехать поддержать их и проведать погибших ребят.
- Я горжусь, что у нас есть такие ребята, как вы. Вы — моя семья, - сказал Николай Семенович Говоруха. - Вы — все, как один, герои. Вы — самое ценное, что есть в нашей стране.
Возложив цветы и помянув добрым словом Сашу, который покоится на кладбище в пос. Леваневского, артиллеристы отправились на Капустяное кладбище, чтобы навестить Женю Дужика. Именно он первым два года назад принял смертельное ранение.
По словам подполковника Игоря Неминского, Женя Дужик всему учил Сашу Говоруху, ведь был его командиром. С номера обслуги Саша за короткое время поднялся до наводчика, а это дорогого стоит.
Дома у Жени остался сын Саша, которому в этом году исполнится 6 лет, и доченька Виктория, которая родилась за две недели до гибели папы. Ее артиллерист так и не успел увидеть и взять на руки… Маленький Саша верит, что папа защищает его на небе...
- Я думаю, сынок Женин вырастет — мы обязательно к себе заберем его. Ему уже нравится в армии, когда он у нас бывает в части, - говорит замкомбриг 55-ки.
Жаль, что родные нечасто бывают у могилы погибшего артиллериста. Даже спустя два года здесь до сих пор не установлен памятник. Но, по словам Игоря Неминского, уже этой весной памятник установят общими силами.
Добрым словом Женю Дужика вспоминают и его сослуживцы.
- Он был моим командиром орудия, многому научил. Вроде все мужчины, а все равно больно говорить, - говорит младший сержант Сергей Гуляев. - Он отдал самое дорогое, что у него было — свою жизнь. Я верю, что мы завершим то, что ребята начали. Они не зря погибли.
Говорят, горе сближает. Поэтому поддержать ребят и родителей погибшего Саши Говорухи сегодня решила и Галина Ревуцкая, сын которой в августе 2014 года погиб в Иловайске.
- Наши ребята не были между собой знакомы, но ходили по одним запорожским улицам. И в душе я надеюсь, что наши хлопцы тоже там все объединились и узнали друг друга. Все они герои — вне зависимости от должностей, званий: солдат, сержант, майор, - сказала она. - В вашей 55-ке сейчас служит мой внук, он сейчас тоже на передовой. Так что ваше дело продолжается. И я уверена, что мы победим.
В память о погибших артиллеристах 55-й бригады Жене Дужике и Саше Говорухе волонтеры сделали видео:
Читайте также: Запорожских артиллеристов наградили за героизм в Дебальцевском котле
Фото автора
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