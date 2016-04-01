-То, какого именно ухода требует зеленое насаждение, зависит от его состояния. Выполняется санитарная обрезка сухих веток, омоложение деревьев и кустарников, формирование кроны. Специалисты делают все для того, чтобы растения продолжали расти, развиваться, и радовали своей красотой. Сейчас подходящее время для выполнения обрезки и подготовки зеленых насаждений к весне. Деревья пребывают в покое, необходимо выполнить работы до начала их сокодвижения, - рассказала прораб КРСП " Зеленстрой " по Вознесеновскому району Татьяна Крутик.Для обеспечения безопасности горожан работы по обрезке сухих веток и удалению старых аварийных деревьев выполняются круглый год.В целом по городу только за январь текущего года " зеленстроевцы " обрезали 12317 старых аварийных деревьев, более 1700 кустарников. В Вознесеновском районе коммунальщики уже привели в порядок зеленые насаждения по проспекту Соборному, в сквере Тюленина, по улицам Воссоединения Украины, 12 Апреля, Патриотической, Жаботинского, Независимой Украины и другим.Также в районах областного центра с начала года было удалено порядка 80 старых аварийных деревьев. Снос каждого аварийного дерева согласовывается с управлением по вопросам экологической безопасности городского совета, окончательное решение принимается исполкомом городского совета.Весной рабочие КРСП " Зеленстрой " продолжат озеленять город – высаживать молодые деревья и кустарники на закрепленных территориях улиц, парков и скверов, сообщает сайт мэрии.