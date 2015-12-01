Генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма предложил ПАО "Укзрализныця" повысить свою операционную эффективность и начать реальную борьбу с коррупцией перед тем, как ставить вопрос о повышении ж/д тарифов на 25%.
Такой же позиции придерживаются руководители других промышленных предприятий и ассоциаций. Они выступают категорически против очередного роста грузовых железнодорожных тарифов.
Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк в ходе сегодняшнего "круглого стола" на тему: "Влияние тарифной политики на промышленность и экономику", "Укрзализныця" должна показать свою эффективную работу, а не способность повышать тарифы.
"Если такая команда высококвалифицированных специалистов, то поработайте на экономику Украины. Покажите результаты", - призвал Виктор Галасюк новое руководство "Укрзализныци".
В ходе выступлений промышленники и народные депутаты подвергли критике руководство "Укрзализныци", в частности, за непрозрачность при формировании тарифов, а также намерение повышать тарифы, а не оптимизировать свои расходы и не повышать эффективность деятельности железной дороги.
Как сообщил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, "Укрзализныця" каждый год существенно повышает тарифы на ж/д перевозки, а объем перевозок вследствие этого сокращаются. Для повышения доходов "Укрзализныця" снова повышает тарифы, и перевозки снова снижаются.
"То есть, мы попадаем в порочный круг", - констатировал народный депутат.
При этом он подчеркнул, что вследствие повышения ж/д тарифов экспорт снижается - это коснулось некоторых видов железной руды, ферросплавов и цветных металлов. В результате Украина потеряла 6% экспорта.
По его словам, план действий "Укрзализныци" на 2017 год не изменился, то есть новое руководство компании идет прежним путем. Вместе с тем, Владимир Гусак выразил надежду, что новая команда "Укрзализныци" все же изменит ситуацию в лучшую сторону и не путем повышения тарифов.
Генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма призвал руководство "Укрзализныци" повышать свою эффективность, бороться с коррупцией и воровством, работать в рамках рынка, а не явочным порядком повышая тарифы на 25%. При этом он отметил, что на протяжении последних пяти лет "Укрзализныця" постоянно повышает тарифы на перевозки.
"И обещают, что будут бороться с коррупцией, будут инвестиции, вы только согласуйте повышение. Но как только повышают тарифы, сразу об обещаниях забывают. Нас пять лет подряд обманывали, и какая гарантия, что сейчас будет не так? Покажите первые результаты. Поборитесь с коррупцией, с воровством. У вас 120 объектов - ж/д вокзалы - посмотрите какие тарифы там. У нас конструктивная позиция - мы ничего не просим, занимайтесь своей эффективностью. Чтобы качество услуг было европейским", - резюмировал Ростислав Шурма.
Президент объединения метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) Александр Каленков призвал рассекретить данные по себестоимости грузовых ж/д перевозок. По его словам, составляющие себестоимости перевозок невозможно получить в "Укрзализныце", разговоры только по повышению тарифов, без обоснования. Вместе с тем, из-за плохой работы железной дороги металлургия Украины потеряла миллиарды гривень, страна - валюту, а госбюджет - налоги.
Александр Каленков призвал также сравнить тарифы и ситуацию с перевозками в соседних странах, чтобы проводить соответствующую политику. Кроме того, требуется создать независимый орган по регулированию тарифов на транспорте.
Напомним, грузоотправители просили премьер-министра не допустить повышения грузовых тарифов до создания Нацкомиссии по регулированию на транспорте, поручить менеджменту "Укрзализныци" доработать финплан на 2017 год в части исключения доходов от индексации грузовых тарифов; обеспечить обработку и выполнение в 2017 году программы капитальных инвестиций на уровне не менее 17 млрд грн с публичным обсуждением всех инвестпроектов с бюджетом более 10 млн грн, а также публиковать ежеквартальный отчет о выполнении программы капинвестиций.
Источники: Interfax, Uaprom.info
Такой же позиции придерживаются руководители других промышленных предприятий и ассоциаций. Они выступают категорически против очередного роста грузовых железнодорожных тарифов.
Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк в ходе сегодняшнего "круглого стола" на тему: "Влияние тарифной политики на промышленность и экономику", "Укрзализныця" должна показать свою эффективную работу, а не способность повышать тарифы.
"Если такая команда высококвалифицированных специалистов, то поработайте на экономику Украины. Покажите результаты", - призвал Виктор Галасюк новое руководство "Укрзализныци".
В ходе выступлений промышленники и народные депутаты подвергли критике руководство "Укрзализныци", в частности, за непрозрачность при формировании тарифов, а также намерение повышать тарифы, а не оптимизировать свои расходы и не повышать эффективность деятельности железной дороги.
Как сообщил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак, "Укрзализныця" каждый год существенно повышает тарифы на ж/д перевозки, а объем перевозок вследствие этого сокращаются. Для повышения доходов "Укрзализныця" снова повышает тарифы, и перевозки снова снижаются.
"То есть, мы попадаем в порочный круг", - констатировал народный депутат.
При этом он подчеркнул, что вследствие повышения ж/д тарифов экспорт снижается - это коснулось некоторых видов железной руды, ферросплавов и цветных металлов. В результате Украина потеряла 6% экспорта.
По его словам, план действий "Укрзализныци" на 2017 год не изменился, то есть новое руководство компании идет прежним путем. Вместе с тем, Владимир Гусак выразил надежду, что новая команда "Укрзализныци" все же изменит ситуацию в лучшую сторону и не путем повышения тарифов.
Генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма призвал руководство "Укрзализныци" повышать свою эффективность, бороться с коррупцией и воровством, работать в рамках рынка, а не явочным порядком повышая тарифы на 25%. При этом он отметил, что на протяжении последних пяти лет "Укрзализныця" постоянно повышает тарифы на перевозки.
"И обещают, что будут бороться с коррупцией, будут инвестиции, вы только согласуйте повышение. Но как только повышают тарифы, сразу об обещаниях забывают. Нас пять лет подряд обманывали, и какая гарантия, что сейчас будет не так? Покажите первые результаты. Поборитесь с коррупцией, с воровством. У вас 120 объектов - ж/д вокзалы - посмотрите какие тарифы там. У нас конструктивная позиция - мы ничего не просим, занимайтесь своей эффективностью. Чтобы качество услуг было европейским", - резюмировал Ростислав Шурма.
Президент объединения метпредприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) Александр Каленков призвал рассекретить данные по себестоимости грузовых ж/д перевозок. По его словам, составляющие себестоимости перевозок невозможно получить в "Укрзализныце", разговоры только по повышению тарифов, без обоснования. Вместе с тем, из-за плохой работы железной дороги металлургия Украины потеряла миллиарды гривень, страна - валюту, а госбюджет - налоги.
Александр Каленков призвал также сравнить тарифы и ситуацию с перевозками в соседних странах, чтобы проводить соответствующую политику. Кроме того, требуется создать независимый орган по регулированию тарифов на транспорте.
Напомним, грузоотправители просили премьер-министра не допустить повышения грузовых тарифов до создания Нацкомиссии по регулированию на транспорте, поручить менеджменту "Укрзализныци" доработать финплан на 2017 год в части исключения доходов от индексации грузовых тарифов; обеспечить обработку и выполнение в 2017 году программы капитальных инвестиций на уровне не менее 17 млрд грн с публичным обсуждением всех инвестпроектов с бюджетом более 10 млн грн, а также публиковать ежеквартальный отчет о выполнении программы капинвестиций.
Источники: Interfax, Uaprom.info
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