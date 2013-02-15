На мероприятии в городском совете присутствовали участники боевых действий в Афганистане и других странах, а также матери, погибших воинов-интернационалистов.- Я выражаю огромную благодарность всем присутствующим за то, что в той войне вы честно и самоотверженно исполнили свой долг, - отметил городской голова Владимир Буряк. - Многие тогда не вернулись домой — в частности, 127 запорожцев отдали свои жизни в Афганистане. И сегодня многие воины-интернационалисты защищают нашу страну с оружием в руках в зоне АТО — и это тоже подвиг. Ваша сила духа — пример для подрастающего поколения и повод для гордости!В честь праздника мэр вручил Почетные грамоты и цветы участникам боевых действий, а Виктор Белик и Александр Онищенко были отмечены медалями за личный вклад в развитие Запорожья.- Это для меня большая неожиданность накануне праздника, - поделился с "Индустриалкой" председатель правления Вознесеновской районной организации "Украинского союза ветеранов Афганистана" Виктор Белик. - Очень приятно, что городской голова отметил нас. Я уже 15 лет в должности председателя представляю интересы нашей категории и считаю это большой честью. В Вознесеновском районе числится 79 участников боевых действий и ветеранов Афганистана и за каждым человеком стоят семьи, которым нужна помощь и поддержка. Мы проводим встречи и делаем все, чтобы поддерживать друг друга.Во время встречи с городским головой отдельно подняли вопрос заботы о родителях воинов, погибших в Афганистане, и необходимости уделять им особое внимание.- Наши сыновья живут, пока жива память о них, но сегодня родителей, погибших воинов все чаще забывают, - отметила председатель областного союза жертв войны Мария Дашенко. - Осталось 14 родителей на весь город и все они нуждаются во внимании. В последние годы о них вспоминают только в дни памяти, а ведь многим даже не к кому обратиться за помощью. Прошу вас вспоминать о родителях, которые остались один на один с проблемами. Спасибо мэру за то, что нашей льготной категории выделают помощь для оплаты коммунальных услуг. Если раньше эта льгота составляла 50%, то сегодня ее размер увеличился до 100%, но часто речь идет не только о деньгах. Стареньким родителям нужно внимание и доброе слово.Председатель городского объединения Украинского союза ветеранов Афганистана Валентин Зарва также поднял вопрос о выделении льготного жилья этой категории населения.- Вопрос с жильем нужно решать совместными усилиями, - подчеркнул Владимир Буряк. - Здесь необходима государственная программа и поддержка в виде финансирования, и мы со своей стороны будем также поддерживать — разрабатывать льготные условия кредитования, подключать строительные компании, которые готовы выделять квартиры на таких условиях. Пообещать, что квартиры будут выделены завтра или через несколько месяцев — я не могу. Сегодня городу передали много полномочий, но не передали ресурс для их реализации. Но я уверен, что общими усилиями вопрос относительно квартир афганцам можно решить.На встрече была отмечена и работа городских управлений — в частности, афганцы заверили, что вопросы медобслуживания и социальной защиты они решают достаточно оперативно. Однако иногда все-таки возникают отдельные вопросы по льготам на предоставление медицинских услуг. Директор департамента охраны здоровья городского совета Виктория Ушакова пообещала, что для большей доступности эта информация будет озвучена на одном из запорожских телеканалов.В завершении встречи городской голова Владимир Буряк пожелал всем здоровья и добра, а также заверил присутствующих, что на официальном мероприятии завтра — в День вывода войск из Афганистана - их ожидает еще одно поздравление и приятные сюрпризы от городской власти.