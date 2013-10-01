18 февраля во Дворце культуры "Орбита" пройдет детско-юношеский областной фестиваль-конкурс патриотической авторской поэзии "Україна — це ми".
- В нашей области провели два литературных конкурса патриотической направленности - авторской детской и юношеской поэзии "Україна — це ми" и областной конкурс эссе "Европа начинается с тебя", - сообщила "Индустриалке" одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова. - В мероприятии приняли участие 92 юных поэта и 250 прозаиков. Лучшие из них приглашены для чтения своих произведений на сцене ДК "Орбита".
В фойе Дворца культуры будет работать областная выставка-конкурс детского творчества "Берегиня роду українського". Покажут около семисот экспонатов - куклы-мотанки, обереги, сувениры, сделанные воспитанниками учебных и внешкольных учреждений области.
Напомним, что 28 января центр художественно-эстетического творчества учащейся молодежи провел областной фестиваль-конкурс патриотической песни "Україна — це ми". Продолжением фестиваля стал благотворительный концерт его победителей для участников АТО, которые лечатся в Запорожском военном госпитале.
Фестиваль-конкурс патриотической авторской поэзии "Україна — це ми" состоится в ДК "Орбита" 18 февраля, начало в 10.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества 233-86-26.
"Индустриалка" также писала "Зачем запорожским военным картины".
Фото предоставлены областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи.
- В нашей области провели два литературных конкурса патриотической направленности - авторской детской и юношеской поэзии "Україна — це ми" и областной конкурс эссе "Европа начинается с тебя", - сообщила "Индустриалке" одна из организаторов фестиваля, директор областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Наталья Кузнецова. - В мероприятии приняли участие 92 юных поэта и 250 прозаиков. Лучшие из них приглашены для чтения своих произведений на сцене ДК "Орбита".
В фойе Дворца культуры будет работать областная выставка-конкурс детского творчества "Берегиня роду українського". Покажут около семисот экспонатов - куклы-мотанки, обереги, сувениры, сделанные воспитанниками учебных и внешкольных учреждений области.
Напомним, что 28 января центр художественно-эстетического творчества учащейся молодежи провел областной фестиваль-конкурс патриотической песни "Україна — це ми". Продолжением фестиваля стал благотворительный концерт его победителей для участников АТО, которые лечатся в Запорожском военном госпитале.
Фестиваль-конкурс патриотической авторской поэзии "Україна — це ми" состоится в ДК "Орбита" 18 февраля, начало в 10.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества 233-86-26.
"Индустриалка" также писала "Зачем запорожским военным картины".
Фото предоставлены областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи.
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