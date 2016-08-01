В Запорожье патрульным пришлось устроить погоню за подозреваемым в убийстве и открыть огонь для его задержания, но мужчина попытался совершить суицид.
Как писала "Индустриалка", двойное убийство произошло в канун Дня святого Валентина в Шевченковском районе Запорожья. Там местные жители обнаружили окровавленные тела мужчины и женщины и вызвали полицию. И мужчина, и женщина были мертвы. Прибывшие на место события медики установили, что смерть наступила из-за огнестрельного ранения в голову.
Дело передали следователям. В Запорожье сразу же объявили оперативный план "Сирена". Через несколько часов все экипажи патрульной полиции получили ориентировки на подозреваемого. Его автомобиль заметили на Верхней Хортице. Мужчина пытался скрыться от патрульных, но не справился с управлением, машина слетела в кювет. Но и это не остановило нарушителя. Он выбрался из машины и бросился бежать. За подозреваемым погнались копы. Они потребовали гражданина остановиться и вытянуть руки из карманов, но тот достал пистолет. Патрульный выстрелили из табельного оружия в воздух, а мужчина из своего пистолета - себе в голову. Он сделал несколько шагов и упал. Инспекторы оказали пострадавшему первую помощь и передали его бригаде "скорой помощи". Подозреваемого в тяжелом состоянии доставили в 5-ю горбольницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Сейчас досудебное следствие продолжается. Мужчине грозит пожизненное заключение.
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Как писала "Индустриалка", двойное убийство произошло в канун Дня святого Валентина в Шевченковском районе Запорожья. Там местные жители обнаружили окровавленные тела мужчины и женщины и вызвали полицию. И мужчина, и женщина были мертвы. Прибывшие на место события медики установили, что смерть наступила из-за огнестрельного ранения в голову.
Дело передали следователям. В Запорожье сразу же объявили оперативный план "Сирена". Через несколько часов все экипажи патрульной полиции получили ориентировки на подозреваемого. Его автомобиль заметили на Верхней Хортице. Мужчина пытался скрыться от патрульных, но не справился с управлением, машина слетела в кювет. Но и это не остановило нарушителя. Он выбрался из машины и бросился бежать. За подозреваемым погнались копы. Они потребовали гражданина остановиться и вытянуть руки из карманов, но тот достал пистолет. Патрульный выстрелили из табельного оружия в воздух, а мужчина из своего пистолета - себе в голову. Он сделал несколько шагов и упал. Инспекторы оказали пострадавшему первую помощь и передали его бригаде "скорой помощи". Подозреваемого в тяжелом состоянии доставили в 5-ю горбольницу, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Сейчас досудебное следствие продолжается. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Читайте также: Житель Запорожской области разместил в своем доме незаконный пункт.
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