Единственный мужчина, который сразится за звание лучшего педагога в областном этапе Всеукраинского конкурса "Учитель года", который сегодня торжественно открыли в Запорожье - Вадим Ребешко из села Матвеевка Вольнянского района. Всего посоревнуются двенадцать педагогов.
Вадим Ребешко преподает информатику в Матвеевском учебно-воспитательном комплексе "Всесвіт".
- Вадим Витальевич, что побудило принять участие в конкурсе? - поинтересовалась "Индустриалка".
- Проигрыш в прошлый раз. Тогда не было опыта, я участвовал впервые.
Сейчас планирую показать, как при помощи информатики можно развивать инженерное мышление, творческое начало детей.
Учителем стал случайно. Директор школы пришел в казначейство, где я был программистом, и спросил: "Не хочешь поработать?". И вот преподаю в этой школе 17 лет. Интересно, хотя учителем работать и труднее. Почему нравится в школе? Потому что пластилин в руках и из него можно лепить. А в казначействе были одни машины.
- Трудно ли преподавать информатику в селе? Существуют ли проблемы, которые отсутствуют в городе?
- Проблема — подвоз, дети не могут задерживаться. Очень мало времени на внеклассную работу. Что касается техники, то у нас хорошая школа, оснащение на высоком уровне, есть четыре компьютерных класса.
Фото автора
Вадим Ребешко преподает информатику в Матвеевском учебно-воспитательном комплексе "Всесвіт".
- Вадим Витальевич, что побудило принять участие в конкурсе? - поинтересовалась "Индустриалка".
- Проигрыш в прошлый раз. Тогда не было опыта, я участвовал впервые.
Сейчас планирую показать, как при помощи информатики можно развивать инженерное мышление, творческое начало детей.
Учителем стал случайно. Директор школы пришел в казначейство, где я был программистом, и спросил: "Не хочешь поработать?". И вот преподаю в этой школе 17 лет. Интересно, хотя учителем работать и труднее. Почему нравится в школе? Потому что пластилин в руках и из него можно лепить. А в казначействе были одни машины.
- Трудно ли преподавать информатику в селе? Существуют ли проблемы, которые отсутствуют в городе?
- Проблема — подвоз, дети не могут задерживаться. Очень мало времени на внеклассную работу. Что касается техники, то у нас хорошая школа, оснащение на высоком уровне, есть четыре компьютерных класса.
Фото автора
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