Вадим Ребешко преподает информатику в Матвеевском учебно-воспитательном комплексе " Всесвіт " .- поинтересовалась " Индустриалка " .- Проигрыш в прошлый раз. Тогда не было опыта, я участвовал впервые.Сейчас планирую показать, как при помощи информатики можно развивать инженерное мышление, творческое начало детей.Учителем стал случайно. Директор школы пришел в казначейство, где я был программистом, и спросил: " Не хочешь поработать? " . И вот преподаю в этой школе 17 лет. Интересно, хотя учителем работать и труднее. Почему нравится в школе? Потому что пластилин в руках и из него можно лепить. А в казначействе были одни машины.- Проблема — подвоз, дети не могут задерживаться. Очень мало времени на внеклассную работу. Что касается техники, то у нас хорошая школа, оснащение на высоком уровне, есть четыре компьютерных класса.Фото автора