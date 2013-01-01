В Запорожье дорогу не поделили две легковых машины - 39-летняя женщина попала в больницу.
Авария произошла на перекрестке проспекта Соборного с улицей Якова Новицкого. Пострадавшую женщину с места аварии увезла карета "скорой помощи". Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом нижней челюсти, тупую травму живота и грудной клетки, сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье сбили женщину.
Читайте также: В Запорожье в ДТП пострадали трое пассажирок маршрутки.
Авария произошла на перекрестке проспекта Соборного с улицей Якова Новицкого. Пострадавшую женщину с места аварии увезла карета "скорой помощи". Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом нижней челюсти, тупую травму живота и грудной клетки, сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье сбили женщину.
Читайте также: В Запорожье в ДТП пострадали трое пассажирок маршрутки.
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