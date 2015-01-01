По прогнозу синоптиков, сегодня, 14 февраля, в Запорожье будет от 3-х до 5-ти градусов мороза. Днем снег, гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.В Запорожской области - облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем снег, гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 7-12 мороза, днем 1-6 мороза.В среду, 15 февраля, ожидается ясная погода, ночью снег, днем местами небольшие осадки, местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем от 3-х мороза до 2-х тепла.В четверг, 16 февраля, обещают переменную облачность, без существенных осадков, местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 0-5 мороза, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.