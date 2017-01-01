На автодорогах Запорожской области автомобили продолжают попадать в снежные заметы.
Только в течение вчерашнего дня заложниками погодных условий стали четыре машины и семь человек. В Васильевском районе в снежных заносах застряли два грузовых авто, неприятности у водителей из-за погоды также произошли в Запорожье и Приазовском районе. Во всех случаях транспортные средства на дорогу вытягивали спасатели с помощью спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области грузовик улетел в кювет.
Читайте также: В Запорожской области иномарка вылетела с дороги.
Только в течение вчерашнего дня заложниками погодных условий стали четыре машины и семь человек. В Васильевском районе в снежных заносах застряли два грузовых авто, неприятности у водителей из-за погоды также произошли в Запорожье и Приазовском районе. Во всех случаях транспортные средства на дорогу вытягивали спасатели с помощью спецтехники, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области грузовик улетел в кювет.
Читайте также: В Запорожской области иномарка вылетела с дороги.
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