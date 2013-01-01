В центре Запорожья вчера поздно вечером произошла авария.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, под колесами легкового автомобиля пострадала 30-летняя женщина.
Пострадавшего пешехода увезла карета "скорой помощи". Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы и множественные ушибы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области дорогу не поделили легковушка и грузовик.
Читайте также: В Запорожье в ДТП пострадали трое пассажирок маршрутки.
Как сообщил глава независимого профсоюза сотрудников "скорой помощи" Анатолий Сидоренко, под колесами легкового автомобиля пострадала 30-летняя женщина.
Пострадавшего пешехода увезла карета "скорой помощи". Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы и множественные ушибы.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области дорогу не поделили легковушка и грузовик.
Читайте также: В Запорожье в ДТП пострадали трое пассажирок маршрутки.
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