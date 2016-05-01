ПАО "Запорожсталь" в 2016 году снизил потребление природного газа в производстве до 160 млн м3, что на 22% (44 млн м3) ниже показателей 2015 года (204 млн м3).
"Запорожсталь" ежегодно демонстрирует стабильную динамику сокращения потребления природного газа за счет реализации комплексной энергосберегающей программы по всем переделам металлургического производства.
ПАО "Запорожсталь" удалось достигнуть сокращения потребления природного газа также за счет внедрения энергоэффективных мероприятий, крупнейшие из которых – реализация проекта по подаче коксового газа от ПАО "Запорожкокс" в прокатные цехи комбината (обжимной цех, цех горячей прокатки тонкого листа), а также в цех теплоэлектроцентрали; снижение расхода природного газа в период плавления при продувке ванны кислородом на 500-тонных мартеновских печах, изменение схемы подачи природного газа и воздуха на торцевые горелки печей,сообщает пресс-центр ПАО "Запорожсталь".
Напомним, на ПАО "Запорожсталь" действует система энергоменеджмента по международному стандарту ISO 50001.
"Запорожсталь" ежегодно демонстрирует стабильную динамику сокращения потребления природного газа за счет реализации комплексной энергосберегающей программы по всем переделам металлургического производства.
ПАО "Запорожсталь" удалось достигнуть сокращения потребления природного газа также за счет внедрения энергоэффективных мероприятий, крупнейшие из которых – реализация проекта по подаче коксового газа от ПАО "Запорожкокс" в прокатные цехи комбината (обжимной цех, цех горячей прокатки тонкого листа), а также в цех теплоэлектроцентрали; снижение расхода природного газа в период плавления при продувке ванны кислородом на 500-тонных мартеновских печах, изменение схемы подачи природного газа и воздуха на торцевые горелки печей,сообщает пресс-центр ПАО "Запорожсталь".
Напомним, на ПАО "Запорожсталь" действует система энергоменеджмента по международному стандарту ISO 50001.
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