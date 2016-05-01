" Запорожсталь " ежегодно демонстрирует стабильную динамику сокращения потребления природного газа за счет реализации комплексной энергосберегающей программы по всем переделам металлургического производства.ПАО " Запорожсталь " удалось достигнуть сокращения потребления природного газа также за счет внедрения энергоэффективных мероприятий, крупнейшие из которых – реализация проекта по подаче коксового газа от ПАО " Запорожкокс " в прокатные цехи комбината (обжимной цех, цех горячей прокатки тонкого листа), а также в цех теплоэлектроцентрали; снижение расхода природного газа в период плавления при продувке ванны кислородом на 500-тонных мартеновских печах, изменение схемы подачи природного газа и воздуха на торцевые горелки печей,сообщает пресс-центр ПАО " Запорожсталь " .Напомним, на ПАО " Запорожсталь " действует система энергоменеджмента по международному стандарту ISO 50001.