Запорожец, который пришел забрать свою жену от знакомого, получил ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.
Житель Запорожья вместе со своим отцом пришел забирать супругу от знакомого. Ревнивец вооружился битой. Между мужчинами завязался скандал, который перерос в кровавые разборки. В результате, незваный гость разбил другу жены голову, а тот, в ответ, взял нож и вонзил его в грудь своего обидчика.
На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции, а также бригада "скорой помощи". Пострадавшего запорожца с ножевым ранением доставили в больницу. От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.
Подозреваемого в убийстве доставили в райотдел. Проводится следствие, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в запорожском общежитии зверски зарезали мужа и жену.
Читайте также: В Запорожье мужчина нашел свою мать мертвой.
Житель Запорожья вместе со своим отцом пришел забирать супругу от знакомого. Ревнивец вооружился битой. Между мужчинами завязался скандал, который перерос в кровавые разборки. В результате, незваный гость разбил другу жены голову, а тот, в ответ, взял нож и вонзил его в грудь своего обидчика.
На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции, а также бригада "скорой помощи". Пострадавшего запорожца с ножевым ранением доставили в больницу. От полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.
Подозреваемого в убийстве доставили в райотдел. Проводится следствие, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в запорожском общежитии зверски зарезали мужа и жену.
Читайте также: В Запорожье мужчина нашел свою мать мертвой.
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