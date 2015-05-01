Следователи совместно с сотрудниками управления противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Запорожской области провели санкционированный обыск не только по месту жительства 52-летней женщины по улице Ученической, но и в магазине рядом с домом.В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли: вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом ( " марихуана " ) весом около 3 кг; стеклянную банку, заполненную жидкостью темно-коричневого цвета с резким запахом, объемом 100 мл (используется для изготовления наркотического средства " гашиш " ); патроны калибра 5,6 мм в количестве 26 шт.; обрез ружья 16 калибра; обрез ружья калибра 5,6 мм с глушителем.Все изъятое направлено на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области