Ровно год назад состоялось первое занятие студии. Теперь художники собираются раз в неделю, приглашают натурщиков и натурщиц, а то и позируют сами, и рисуют.Прийти сюда могут все желающие – формат студии открытый. Но надо обладать профессиональными навыками рисования и живописи, показать свои работы. Студия не учебная, художники приходят, чтобы отшлифовать свое мастерство, рисуя фигуры и портреты моделей, обсуждают рисунки.Результаты своей работы – наброски, возможно будущих произведений, решили показать на выставке, в которой участвуют десять художников. Ее открыли ко дню рождения студии в Выставочном зале Союза художников.- Когда я вернулась в Запорожье после академии, в наших художественных мастерских по вечерам работала студия, где мы рисовали натуру, в том числе обнаженную, - рассказывает " Индустриалке " художница-участница студии, председатель Запорожской организации Национального Союза художников Украины Ирина Гресик. - Так было во многих городах. Это делали, чтобы минимизировать затраты, потому что работа профессиональных натурщиков и натурщиц оплачивались.Художники просили возобновить работу студии, но дальше идеи дело не шло. И вот полтора-два года назад, когда у нас в Союзе художников появились участники, ставшие инициаторами создания студии — Вера Устянская, Влад Баранник, дело сдвинулось. И 13 февраля 2016 года состоялась первая студия. Я пригласила свою знакомую, она позировала нам в Малом зале. И пошло. Если честно, то думала, что это будет разовая акция.- С натурой нам повезло. Наши модели, в основном, творческие люди. Не обязательно, чтобы был профессиональный подход к творчеству. Но хорошо, когда у человека соответствующий настрой, чтобы ему было интересно позировать нам.Из профессиональных у нас была одна модель, она позировала также и ню. Она позирует фотохудожникам, в том числе и в Киеве. У нее были предложения, связанные с бизнесом, чтобы заработать деньги, но она отменила свои планы и позировала нам две или три недели. Мы оценили ее профессионализм. Когда модель разделась – вроде бы обычная девушка, гармоничная фигура, но ничего особенного. А когда начали делать быстрые наброски, и она стала принимать разные позы, то как не встанет – это the Best!К слову, у кого есть желание позировать – приглашаем. Приходите!- Проект благотворительный, участие бесплатное и моделям мы не платим. Но есть посильные благотворительные взносы для оплаты электроэнергии. И, конечно, надо взять с собой материалы для рисования.- Такого условия нет. Но если возникает такое желание, то художники дарят.- Позирование – это такая небольшая игра, как манекен челлендж – застыл и сидишь несколько часов, - считает фрилансер Евгений Спежаков, позировавший в студии рисунка, где его представили, как " фактурного мужчину " . - Это тяжело. Работать натурщиком – это труд.Фото автора