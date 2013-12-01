Сегодня, 13 февраля, у студии рисунка Запорожской организации Национального Союза художников Украины – первый день рождения.
Ровно год назад состоялось первое занятие студии. Теперь художники собираются раз в неделю, приглашают натурщиков и натурщиц, а то и позируют сами, и рисуют.
Прийти сюда могут все желающие – формат студии открытый. Но надо обладать профессиональными навыками рисования и живописи, показать свои работы. Студия не учебная, художники приходят, чтобы отшлифовать свое мастерство, рисуя фигуры и портреты моделей, обсуждают рисунки.
Результаты своей работы – наброски, возможно будущих произведений, решили показать на выставке, в которой участвуют десять художников. Ее открыли ко дню рождения студии в Выставочном зале Союза художников.
- Когда я вернулась в Запорожье после академии, в наших художественных мастерских по вечерам работала студия, где мы рисовали натуру, в том числе обнаженную, - рассказывает "Индустриалке" художница-участница студии, председатель Запорожской организации Национального Союза художников Украины Ирина Гресик. - Так было во многих городах. Это делали, чтобы минимизировать затраты, потому что работа профессиональных натурщиков и натурщиц оплачивались.
Художники просили возобновить работу студии, но дальше идеи дело не шло. И вот полтора-два года назад, когда у нас в Союзе художников появились участники, ставшие инициаторами создания студии — Вера Устянская, Влад Баранник, дело сдвинулось. И 13 февраля 2016 года состоялась первая студия. Я пригласила свою знакомую, она позировала нам в Малом зале. И пошло. Если честно, то думала, что это будет разовая акция.
- Кто был вашими моделями?
- С натурой нам повезло. Наши модели, в основном, творческие люди. Не обязательно, чтобы был профессиональный подход к творчеству. Но хорошо, когда у человека соответствующий настрой, чтобы ему было интересно позировать нам.
Из профессиональных у нас была одна модель, она позировала также и ню. Она позирует фотохудожникам, в том числе и в Киеве. У нее были предложения, связанные с бизнесом, чтобы заработать деньги, но она отменила свои планы и позировала нам две или три недели. Мы оценили ее профессионализм. Когда модель разделась – вроде бы обычная девушка, гармоничная фигура, но ничего особенного. А когда начали делать быстрые наброски, и она стала принимать разные позы, то как не встанет – это the Best!
К слову, у кого есть желание позировать – приглашаем. Приходите!
- Участие в студии платное, и платят ли натурщиком?
- Проект благотворительный, участие бесплатное и моделям мы не платим. Но есть посильные благотворительные взносы для оплаты электроэнергии. И, конечно, надо взять с собой материалы для рисования.
- Натурщикам дарят их портреты?
- Такого условия нет. Но если возникает такое желание, то художники дарят.
Впечатление натурщика-добровольца
- Позирование – это такая небольшая игра, как манекен челлендж – застыл и сидишь несколько часов, - считает фрилансер Евгений Спежаков, позировавший в студии рисунка, где его представили, как "фактурного мужчину". - Это тяжело. Работать натурщиком – это труд.
***
Выставка "Студия рисунка – 1 год работы" работает в Выставочном зале Союза художников до конца февраля.
Адрес: б. Центральный, 3 (остановка "Площадь Фестивальная").
Время работы – с 10.00 до 16.00. Выходные: суббота, воскресенье.
Телефон для справок 233-34-97.
Вход свободный.
Фото автора
Ровно год назад состоялось первое занятие студии. Теперь художники собираются раз в неделю, приглашают натурщиков и натурщиц, а то и позируют сами, и рисуют.
Прийти сюда могут все желающие – формат студии открытый. Но надо обладать профессиональными навыками рисования и живописи, показать свои работы. Студия не учебная, художники приходят, чтобы отшлифовать свое мастерство, рисуя фигуры и портреты моделей, обсуждают рисунки.
Результаты своей работы – наброски, возможно будущих произведений, решили показать на выставке, в которой участвуют десять художников. Ее открыли ко дню рождения студии в Выставочном зале Союза художников.
- Когда я вернулась в Запорожье после академии, в наших художественных мастерских по вечерам работала студия, где мы рисовали натуру, в том числе обнаженную, - рассказывает "Индустриалке" художница-участница студии, председатель Запорожской организации Национального Союза художников Украины Ирина Гресик. - Так было во многих городах. Это делали, чтобы минимизировать затраты, потому что работа профессиональных натурщиков и натурщиц оплачивались.
Художники просили возобновить работу студии, но дальше идеи дело не шло. И вот полтора-два года назад, когда у нас в Союзе художников появились участники, ставшие инициаторами создания студии — Вера Устянская, Влад Баранник, дело сдвинулось. И 13 февраля 2016 года состоялась первая студия. Я пригласила свою знакомую, она позировала нам в Малом зале. И пошло. Если честно, то думала, что это будет разовая акция.
- Кто был вашими моделями?
- С натурой нам повезло. Наши модели, в основном, творческие люди. Не обязательно, чтобы был профессиональный подход к творчеству. Но хорошо, когда у человека соответствующий настрой, чтобы ему было интересно позировать нам.
Из профессиональных у нас была одна модель, она позировала также и ню. Она позирует фотохудожникам, в том числе и в Киеве. У нее были предложения, связанные с бизнесом, чтобы заработать деньги, но она отменила свои планы и позировала нам две или три недели. Мы оценили ее профессионализм. Когда модель разделась – вроде бы обычная девушка, гармоничная фигура, но ничего особенного. А когда начали делать быстрые наброски, и она стала принимать разные позы, то как не встанет – это the Best!
К слову, у кого есть желание позировать – приглашаем. Приходите!
- Участие в студии платное, и платят ли натурщиком?
- Проект благотворительный, участие бесплатное и моделям мы не платим. Но есть посильные благотворительные взносы для оплаты электроэнергии. И, конечно, надо взять с собой материалы для рисования.
- Натурщикам дарят их портреты?
- Такого условия нет. Но если возникает такое желание, то художники дарят.
Впечатление натурщика-добровольца
- Позирование – это такая небольшая игра, как манекен челлендж – застыл и сидишь несколько часов, - считает фрилансер Евгений Спежаков, позировавший в студии рисунка, где его представили, как "фактурного мужчину". - Это тяжело. Работать натурщиком – это труд.
***
Выставка "Студия рисунка – 1 год работы" работает в Выставочном зале Союза художников до конца февраля.
Адрес: б. Центральный, 3 (остановка "Площадь Фестивальная").
Время работы – с 10.00 до 16.00. Выходные: суббота, воскресенье.
Телефон для справок 233-34-97.
Вход свободный.
Фото автора
- Просмотров: 123
Похожие новости