Претендентов на эту должность — три: нынешний директор театра Владимир Панькин, актер по образованию и медийщик Александр Третьяченко и бывший директор-художественный руководитель Днепропетровского областного академического молодежного театра Алексей Владимиров.Предыдущее заседание состоялось 3 февраля и проходило оно достаточно эмоционально, поскольку в медиа-центре присутствовали активные представители общественности и не менее шумные представители театра.Депутат областного совета, член постоянной комиссии по гуманитарным вопросам, член конкурсной комиссии по отбору на должность директора театра имени Магара Татьяна Ковылина, напомню, акцентировала внимание членов комиссии на двух моментах — присутствии в комиссии директора департамента культуры, туризма, религий и национальностей ОГА Владислава Мороко и несоответствии устава театра Закону " Про театр та театральну діяльність”.Первым " камнем преткновения " Владислав Мороко, который как представитель власти не имеет права быть членом конкурсной комиссии, которая должна быть " неупередженою та незалежною " . Свою " неупередженість” чиновник показал тем, что подписал рекомендационное письмо Владимиру Панькину.Примеру своего вышестоящего начальника последовали еще два руководителя областных учреждений культуры — директор ЗГМУ имени Майбороды Сергей Пелюк и директор областного театра кукол Анатолий Колб.По мнению Татьяны Николаевны, в комиссии налицо — конфликт интересов.Второй момент, на который обращала внимание членов комиссии Татьяна Ковылина — конкурс объявлен на должность, которой в штате уже не должно быть. Согласно закона, вступившего в действие 28 января прошлого года, руководителем театра является директор-художественный руководитель, а конкурс областной совет 15 декабря пошлого года объявил на должность директора театра.На выяснение всех правовых нюансов комиссия и взяла тайм-аут до 14 февраля. Стоит отметить, что страсти вокруг возможного назначения нынешнего директора Владимира Панькина все это время не утихают. В самом коллективе есть как сторонники его назначения — и таких, похоже, большинство, так и противники, которые заявляют о давлении со стороны руководителя на членов коллектива, на профсоюзный комитет.Вчера утром состоялось заседание постоянной гуманитарной комиссии, на которой Татьяна Ковылина предложила остановить работу конкурсной комиссии, которую она считает нелегитимной, дать администрации театра время на приведение устава учреждения в соответствие с законом, на время проведения конкурса отстранить Владимира Панькина от исполнения обязанностей директора, чем поставить его в равные условия с другими конкурсантами.За такое решение проголосовали три члена комиссии, председатель Владимир Кюрчев, сославшись на нездоровье, не пришел, а ректор ЗНТУ Сергей Беликов, по словам Татьяны Ковылиной, не проголосовал.- Ситуація зайшла в глухий кут, - так на просьбу " Индустриалки " на пресс-конференции прокомментировала положение вещей перед очередным заседанием конкурсной комиссии Татьяна Ковылина.Заместитель председателя ОО " Запорожское театральное общество " , руководитель Театра авторской песни Елена Алексеева сообщила присутствовавшим о давлении на их общественную организацию со стороны кандидата Владимира Панькина. Дело в том, что эту общественную организацию возглавляет актриса театра Наталья Зубик. По словам Елены, в день, когда они подали документы для участия в жеребьевке, представители руководства театра потребовали от Натальи, под угрозой увольнгения, забрать поданные организацией документы. Остановило процесс предупреждение, что этот факт будет предан широкой огласке.По мнению Елены Алексеевой, общества национальных культур, допущенные к жеребьевке (представители двух попали в эту комиссию), по своей функциональной направленности не имеют отношения к театральной деятельности. Но их интересы активно лоббировал Владислав Мороко.Как результат, после критических публикаций в местных СМИ президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани начал писать письма в защиту директора департамента культуры, туризма, национальностей и религий, обвинять Запорожское театральное общество в незаконном вмешательстве в деятельность сферы культуры и культурных учреждений, а также потребовал от облсовета вывести Татьяну Ковылину их состава комиссии.Чтобы положить конец беззаконию, члены Запорожского театрального общества написали письма в различные инстанции с просьбой обратить внимания на явные нарушения закона, которые подписали 9 человек. Председатель организации Наталья Зубик свою подпись не ставила, опасаясь репрессий со стороны директора театра. Но, по словам Елены Алексеевой, давление на руководителя их организации, тем не менее, усилилось.- Апофеозом стало инициированное главным режиссером театра Татьяной Лещовой незаконного собрания членов Национального союза театральных деятелей Украины, в результате чего, фактически, произошел рейдерский захват власти в первичной организации, - отметила Елена Алексеева (сама Татьяна Лещова и актеры-сторонники Владимира Панькина утверждают, что все было законно).Согласно документам, отчетно-выборное собрание должно было состояться в апреле-мае этого года. Вопреки положению, на внеплановое собрание не были приглашены представители правления ДМО НСТДУ и члены организации из других театров.Новым председателем была избрана Татьяна Лещова, а в состав бюро, как рассказал журналистам председатель профкома Максим Игнатьев, в большинстве своем были избраны члены организации, которые нарушали устав, не платили взносы более двух лет, а кое-кто даже 10 лет.Главы первичных организаций НСТДУ выразили свое возмущение такими действиями и обратились в правление ДМО НСТДУ с просьбой создать комиссию для решения этой проблемы.Максим Игнатьев рассказал также о вмешательстве директора Владимира Панькина в деятельность не только ячейки НСТДУ (собрание прошло при его поддержке), а и в деятельность профсоюзного комитета. По словам Максима, директор призывал членов коллектива выходить из профсоюза — мол, при контрактной системе профсоюз не имеет никакого значения.С 2014 года профсоюз располагался в одном кабинете с администратором. Сейчас в нем сидит начальник рекламно-информационного отдела Ирина Панькина, супруга директора. Профком располагается в кабинете, к которому доступ после 17 часов закрыт. Но и это не все.- Контракты подписывались в октябре прошлого года, а с ноября директор театра решил, что профсоюзный комитет нелегитимный, - говорит Максим Игнатьев. - Приказы на работу в выходные и праздничные дни, которые должны согласовываться с председателем профкома, подписывает член профкома, который не имеет на это полномочий.Когда директор обратился в обком профсоюза работников культуры, то получил ответ, что первичная профсоюзная организация театра и ее председатель легитимны.Свою точку зрения по поводу ситуации озвучили член Ассамблеи деятелей культуры Запорожья Владимир Швец и художник, член Национального союза художников Украины Гагик Кургинян.А вот журналист, преподаватель факультета журналистики ЗНУ Юрий Ботнер, мама которого - Галина Вольская в свое время была ведущей актрисой театра имени Магара, обнародовал обращение заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Магара — сына основателя запорожского театра, который внимательно следит за перипетиями вокруг конкурса на должность руководителя театра."Я не хочу сегодня говорить, как человек с образованием клубного работника возглавлять академический театр, - пишет Владимир Магар. - Всем известно как он пришел. Все было сделано по коррупционной схеме. Неугодного убрал, угодного назначил. Я надеялся, что сейчас другое время, чем то, когда назначили господина Панькина. И что я вижу? Первое — выборы главного режиссера проходят на фоне заключения контрактов с сотрудниками театра, то есть от директора зависит судьба любого члена коллектива. Судьба зависит от одного человека! Не думаю что здесь можно говорить о какой-то объективности. Кто сможет сказать что-то против? Главного режиссера фактически назначили — угодного и лояльного " семье " . Второе — выборы господина Панькина, по такой же схеме".По мнению Владимира Магара, ситуация должна стать предметом рассмотрения антикоррупционным комитетом и правоохранительными органами." Такое ощущение, что в Запорожье время остановилось. Вся страна борется с коррупцией (в этом месте некоторые представители театра имени Магара стали громко смеяться, комментируя: "А результаты где?") , а здесь цинично, на виду у всех, нагло нарушают Закон. Я внимательно посмотрел первое заседание конкурсной комиссии. С самого начала стало понятно — полнейшее беззаконие и беспредел!Меня потрясло до глубины души, что директор департамента культуры господин Мороко в открытую показал схему Панькин — Мороко. Он объявил, что сегодня он не начальник управления, он взял сам у себя отгул. Послушайте, если он такой сторонник господина Панькина, то он должен был не отгул брать, а просто подать в отставку.А так он завтра выходит на работу и члены комиссии снова станут его подчиненными. Которые, кстати, вместе с господином Мороко написали рекомендации господину Панькину, давая понять, за кого они будут голосовать, что является грубейшим нарушением закона.Губернатор и председатель областного совета должны понимать, что такие действия полностью компроментируют демократическую идею развития гражданского общества Запорожской области. Это позорное пятно на карте Украины. Печально видеть " сталинские " методы на фоне полной декоммунизации Украины " , - написал Владимир Магар.На пресс-конференции, как и на первом заседании конкурсной комиссии, присутствовал большой отряд представителей театра имени Магара во главе с заместителями директора Ларисой Сизинцовой и Тамарой Камлык, главным режиссером Татьяной Лещовой. В представительную делегацию вошли прославленные актеры Александр Гапон и Иван Смолий, известная актриса Светлана Ромашко и другие члены коллектива.Вели себя они шумно - модератор завлит театра Наталья Игнатьева несколько раз делала замечания, призывая к тишине.Слова им не дали - в спикерах пресс-конференции представители театра имени Магара не значились. Но "Индустриалка" все же выслушала заместителя директора театра по организации зрителей Тамару Камлык, которая озвучила точку зрения той части коллектива, которая грудью стоит за директора Владимира Панькина.- Наш коллектив с большим уважением относится к общественности, к прессе, с которой у нас налажен тесный контакт, мы уважаем ее мнение, - говорит Тамара Камлык. - Однако группа людей позволила сформировать общественное мнение, не имеющее никакого " підгрунтя”. Они оскорбляют авторитетных, уважаемых нами людей — Анатолия Колба, опытнейшего человека, Пелюка, прекрасного музыканта, который прекрасно знает театральное искусство, им было создано несколько театральных постановок на сцене нашего театра. Поэтомусчитать их людьми, чужими театру, нельзя.Сегодня мы услышали " упереджене " , целенаправленное стремление влезть в коллектив, потоптаться, навязать свое мнение, а потом закрыть уши, чтоб не слышать, что думает каждый актер, технический работник, каждый сотрудник. Почему вы нас не хотите слышать?Мы пришли на пресс-конференцию не с намерением митинговать, выходить со знаменами, с плакатами. Мы хотим понять: почему никому не интересно мнение работников театра, который выполняет и перевыполняет планы, который прокатывает в месяц до 40 спектаклей и на каждом если не аншлаг, то больше половины зала заполнено?Безусловно, в каждом творческом коллективе возникают трения, есть свои нюансы. Это как в любой семье. Но пусть это останется у нас, мы сами разберемся. И еще — мы не должны уповать на оценку людей, которые не посещают театр, но которые его нещадно критикуют....На самом деле, это уже чистой воды манипуляция. В данном конкретном случае не идет речь о самом театре как творческом организме, поднимается вопрос о противозаконном нахождении директора департамента культуры Владислава Мороко, который, будучи членом комиссии, одновременно подписывает рекомендационное письмо Владимиру Панькину и его примеру следуют Сергей Пелюк и Анатолий Колб.Еще один вопрос, который, напомню, на предыдущем заседании поднимала Татьяна Ковылина — устав театра не приведен в соответствие Закону Украины " Про театр та театральну діяльність”. Точка!На заседании комиссии не обсуждались постановки театра имени Магара, количество и качество спектаклей, не разбиралась игра актеров и т.д. То есть речь шла только о том, что конкурс должен проходить в правовом поле. Точка!Так что, как по мне, выслушивать многочисленные громкие заявления сторонников Владимира Панькина в данном случае явно необязательно, тем более, что в комиссии имеется письмо трудового коллектива в его поддержку.Фото: Александр Прилепа